In viaggio con Cristina in Cina: la ricetta di MasterChef Magazine

Un nuovo appuntamento con MasterChef Magazine e con la rubrica “In viaggio con”!

Oggi, l’ospite della cucina di MasterChef Magazine è Cristina, la tirocinante avvocato di San Marino, che cucinerà per noi un piatto legato al suo viaggio a Pechino, rielaborato in versione finger food: “Riso alla cantonese arricchito con delle code di gambero fritte al sesamo”.

Si parte dalla preparazione del riso per poi passare alla salsa di soia, aggiungendo dello zenzero per dare maggiore freschezza alla salsa. Per questo piatto Cristina usa il wok, una padella concava con cui si cucina spesso in Cina, che permette di saltare tutti gli ingredienti ad alta temperatura conservandone le caratteristiche nutrizionali.

Clicca qui per scoprire tutti gli altri passaggi di questa ricetta e sfoglia la gallery con gli scatti più belli della nostra cuoca amatoriale direttamente nella cucina di MasterChef Magazine!

Masterchef.sky.it