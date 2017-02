VIANO. IL SINDACO BEDESCHI CI RIPENSA

Nei film americani i sogni muoiono all’alba. Al contrario nella politica reggiana le decisioni sono ribaltate la mattina seguente. “Sono stanco, troppi problemi con i tagli alla spesa degli enti locali, non me la sento di continuare”. Questa la dichiarazione del Sindaco di Viano Giorgio Bedeschi che annunciava le sue dimissioni. Poi lo struggente invito della sua giunta a non lasciare a metà il lavoro intrapreso, ha cambiato il corso degli eventi.

La rinnovata fiducia e il pieno appoggio della squadra, deve avere convinto Bedeschi a ripensarci. Gli assessori hanno voluto sottolineare lo stile unico e inconfondibile del loro Sindaco che non è solamente un primo cittadino, bensì un punto di riferimento dell’intera comunità. Un Sindaco che ha sempre dimostrato innato senso di responsabilità, limpida coerenza, estrema correttezza.

Salvatore Occhiuto