VIANO. LASCIA IL SINDACO GIORGIO BEDESCHI

“Sono stanco, troppi problemi con i tagli alla spesa degli enti locali, non me la sento di continuare”. Questa la dichiarazione del Sindaco di Viano Giorgio Bedeschi che annuncia le sue dimissioni. Una decisione che avvierà il commissariamento del comune. Bedeschi l’unico primo cittadino non Pd della provincia assieme al collega di Casina eletto a giugno.

Una particolare carriera politica. Da attivista comunista in gioventù ad importante esponente della Lega. Molto vicino a Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale di Forza Italia. Eletto nel 2009 con una coalizione di centro-destra, rieletto nel 2014 con una lista civica di riferimento appoggiata dal Pd locale.

Un bilancio in chiaroscuro. Un ottimo primo mandato grazie alle iniziative legiferate in campo sociale dall’allora Vice Sindaco e Assessore al Welfare Maria Assunta Spadoni, Segretario Provinciale del Movimento Femminile Udc. Un secondo caratterizzato da un persistente grigiore e dalla disastrosa gestione dell’emergenza neve del febbraio 2015 con il paese isolato e il Sindaco irreperibile per motivi familiari.

Salvatore Occhiuto