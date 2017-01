Virginia Raggi indagata: “Tra un poʼ diranno che ho ucciso qualcuno”

“La Procura sta ancora indagando e mi ha chiamato per sentirmi. E’ poco serio metterle in bocca cose che non ha mai detto, queste ricostruzioni sono solo giornalistiche, non credo siano vere. Mi hanno chiamato, andrò a rispondere. Mi immagino che tra un po’ diranno che ho anche ucciso qualcuno”. Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in merito alle indiscrezioni su un giudizio immediato o un patteggiamento.

“C’è un’indagine in corso. Secondo voi devo rispondere a voi o alla Procura? Io credo di dover rispondere per prima alla Procura”, replica la Raggi ai giornalisti che a margine della cerimonia dell’Anno giudiziario le chiedono se sia preoccupata in particolare dell’accusa di falso.

“C’è un’indagine in corso, le regole non le scrivo io”, insiste il primo cittadino della Capitale. E infine alla domanda se rimpianga la sua professione di avvocato Raggi risponde, dopo una breve esitazione: “Quello che sto facendo è un bel lavoro”.

E, smentendo che il leader M5s sia furioso, la Raggi assicura: “Grillo è molto tranquillo. Io e gli avvocati siamo molto tranquilli. L’autosospensione? Stiamo parlando di ipotesi che al momento non sono neanche reali”.

L’attacco di Rosa Capuozzo – Il sindaco di Quarto, in provincia di Napoli, Rosa Capuozzo, nel 2016 fu espulsa per il no al diktat del Direttorio di dimettersi dopo un’indagine che coinvolse il Comune. E ora ha qualcosa da ridire per la “protezione” del Movimento verso la Raggi: “Rosa Capuozzo non è Virginia Raggi. Io, parte lesa in un’indagine, fui isolata e nessuno pensò, come è accaduto per Roma, di cambiare addirittura lo Statuto. Quarto e i suoi cittadini furono abbandonati. Sono solidale con Virginia ma il Movimento di oggi è lontano dalla base. Il pensiero unico è preferito sulla Rete, nessun dissenso è consentito” ha aggiunto, spiegando anche che “nel caso specifico di Roma, Grillo ed il direttorio, si sono mossi in anticipo cambiando lo statuto e restando, nonostante le contraddizioni, al fianco del sindaco Raggi”. Tgcom24