Vivendi sale al 28,8% di Mediaset. I vertici del biscione alla Consob. Il titolo crolla in Borsa

Vivendi è salita a 28,8% capitale e 29,94% diritti voto di Mediaset nel giorno in cui i vertici del gruppo sono stati ricevuti in Consob per riferire sulla scalata dei francesi.

«Abbiamo esposto i fatti, abbiamo ricostruito la vicenda dall’inizio, ma era già abbastanza chiara» ha spiegato il direttore finanziario di Mediaset, Marco Giordani. «I fatti sono conosciuti – ha aggiunto – c’è qualcuno che deve giudicare». Tornerete in Consob? «Se hanno bisogno ci chiamano». Giordani ha aggiunto di non avere informazioni riguardo a una richiesta da parte di Vivendi della convocazione di una assemblea straordinaria («a quanto ne so io, no») e sul possibile lancio di un’Opa da parte dei francesi, ha risposto: « Non dovete chiederlo a me».

È stata quindi Mediaset la prima a illustrare davanti alla Commissione la vicenda della rottura del contratto su Premium firmato con i francesi e le successive dispute tra i due gruppi poi sfociare nella scalata di Vivendi. Venerdì mattina sarà invece la volta del Ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, convocato dalla Commissione anche in seguito all’esposto di Fininvest per presunta manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate.

Le azioni Mediaset chiudono la giornata in Borsa in calo del 12,40% portandosi a 4 euro. Ancora intensi gli scambi: con 54,2 milioni di pezzi trattati è passato di mano il 4,6% del capitale. lastampa.it