Wanna Marchi e la figlia naufraghe sull’Isola dei Famosi

Imola – Il precedente più recente è quello di Antonella Mosetti e della figlia Asia Nuccetelli al Grande Fratello Vip. Anche l’Isola dei Famosi, l’altro reality di punta di Canale 5, punta su una medesima coppia parentale ingaggiando per la prossima edizione Wanna Marchi e Stefania Nobile. E chissà se anche nell’eremo caraibico risuonerà lo stridulo richiamo ‘Daccordo?’ rimasto indimenticato grido di battaglia della televenditrice, poi finita in malora per i ben noti guai giudiziari (nel 2009 condannata definitiva per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere finalizzata alla truffa) che proprio un altro programma di Mediaset, ‘Striscia la notizia’, ha contribuito a costruire e rimpinguare a colpi di prove e testimonianze di truffate e truffati, vittime delle televendite delle due imbattibili piazziste.

Per chi ha qualche anno, è noto il percorso della regina dei fanghi anticellulite, che negli anni ’80 si radiopromuoveva su emittenti locali ed era titolare di un’avviata attività di estetica a Ozzano. Il salto in tv fu la consacrazione della sua vocazione a promettere miracoli, anche quando anziché pratiche anticuscinetti di grasso passò al settore giochi e scommesse con numeri del lotto sicuri e pratiche esoteriche offerte dal ‘socio’ Mago do Nascimiento.

L’approdo sullo scoglio della Marcuzzi rappresenta per le due signore Marchi anche un definitivo affrancamento dal loro discusso e discutibile passato, come ha tenuto ha sottolineare la stessa junior: «Abbiamo pagato il nostro debito con la giustizia e adesso siamo oneste e pulite, ma non voglio che la gente ci ricordi per quel che abbiamo fatto ed espiato». Come dire che bagnare le membra nel cristallino mare centramericano, renderà specchiate anche le anime delle due imolesi: «Voglio restituire dignità a mia madre», è il mantra di Stefania.

Ma naufragare diventa anche un’utile arma di riscatto finanziario: «Vivo con 500 euro di pensione al mese – sostiene in un’intervista a ‘Chi’ mamma Wanna – e se tendo la mano nessuno mi allunga la sua. Nessuno ci vuole dare lavoro. D’altronde il nostro posto è in tv. Io e mia figlia lì siamo nate e lì moriremo. E sull’Isola avremo occasione di raccontarci veramente per quello che siamo. Camminiamo a testa alta. Il male sta negli occhi di chi vuole vederlo a ogni costo». Chissà se sono dello stesso avviso quelli che guardando e fidandosi dei loro occhi si sono trovati sul lastrico. Il Resto del Carlino