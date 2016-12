Witsel cede ai milioni cinesi. E la Juve si deve arrendere, e vince lo Shanghai Sipg con 18 milioni+2 per 4 anni

Evidentemente questo matrimonio non si doveva fare. Se quest’estate erano stati i russi a mettersi di traverso, adesso la colpa dei cinesi. Axel Witsel è quasi del tutto convinto di fronte alla mega proposta arrivatagli dalla Cina. Nelle ultime ore, lo Shanghai Sipg ha anche aumentato la proposta sull’ingaggio: il sì del centrocampista belga ai cinesi è davvero a un passo.

LE CIFRE — A Witsel è arrivata un’offerta dallo Shanghai Sipg: 18 milioni di euro più 2 di bonus d’ingaggio per 4 anni, per un totale di 80 milioni. Allo Zenit andrebbero invece 25 milioni. Pochi giorni fa lo Shanghai era partito da un’offerta di 12 milioni a stagione per il giocatore ed è già arrivato a 20. La Juve non modifica la propria offerta: 4,5 milioni al giocatore, 6 allo Zenit. L’incursione dei cinesi ha quasi completamente azzerato l’ottimismo degli ultimi giorni che circolava a Torino su questa trattativa.