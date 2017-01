XVI Congresso dei GDC – Giovani Democratico Cristiani. Ecco il programma

Carissimi amici,

i Giovani Democratico Cristiani sono lieti di informarvi che questa domenica 29 gennaio si terrà il XVI Congresso del movimento giovanile. L’assise congressuale si svolgerà presso la Sala Montelupo in Piazza F. da Sterpeto, 3 – Domagnano, San Marino, a partire dalle ore 17:30.

“Noi partiamo da noi, i giovani”

Il titolo del congresso vuol essere un grido di battaglia, sul quale improntare tutti i propositi ed i lavori del triennio che ci attende: maggior formazione, scuola politica, elaborazione norme e tanto altro.

Il programma del Congresso prevede qualificati interventi tra i quali:

L’Avv. Alessandro Bugli

L’intervento si concentrerà sulle sfide che ci pone la rivoluzione industriale 4.0 e sulle possibili soluzioni prospettiche per una realtà pressoché unica come quella sammarinese. Esistono ricette in materia di lavoro e produttività per ri-traghettare la Serenissima Repubblica verso crescita e sviluppo? L’inconto sarà, quindi, un momento di esposizione e confronto in materia di lavoro e welfare per iniziare a immaginare e creare la San Marino di domani;

L’Avv. Giuseppe Chiriatti

Giuseppe Chiriatti, avvocato in Milano, ha maturato specifiche competenze nel diritto delle assicurazioni private e della previdenza sociale. È autore di svariate pubblicazioni su alcune delle più diffuse riviste di settore ed ha partecipato in qualità di relatore a convegni ed incontri di formazione in materia assicurativa;

L’Avv. Riccardo Perotti

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano nel 2008, e un periodo da PhD visiting researcher alla Queen Mary University of London, Riccardo Perotti ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto industriale presso l’Università degli Studi di Milano. Iscritto dal 2011 all’Ordine degli Avvocati di Milano, è junior partner dello studio legale Vanzetti e Associati, uno dei più importanti studi italiani specializzati in diritto industriale. Membro della redazione della rivista Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, è autore di pubblicazioni, e tiene regolarmente lezioni e seminari, nel settore della proprietà intellettuale e della concorrenza;

Gian Marco Berti

Oro nel Tiro a Volo nella prova della Coppa del Mondo di Baku;

Massimiliano Vandi

Esperto di Comunicazione e Public Speaking;