1° San Marino Dog Day, Sabato 14 settembre presso il Parco Laiala a Serravalle,

Sabato 14 settembre, si svolgerà presso il Parco Laiala a Serravalle, il 1° Dog Day. E’ la prima festa a San Marino dedicata al mondo a 4 zampe canino. Sport, benessere, rispetto, cultura e inclusione sono i valori che le varie associazioni presenti desiderano trasmettere ai partecipanti. Apas, Bautique, Pharmalab, Canicross San Marino e San Marino Athletics Academy sono le Associazioni artefici di questo evento.

Il programma prevede una camminata per tutti assieme al proprio cane. Segue la gara di Canicross, corsa con il cane dove saranno presenti gli atleti sammarinesi della categoria adapted selezionati per il Mondiale di canicross sotto la guida dell’allenatrice Paola Carinato e non solo. I campioni mondiali di canicross in carica, che per spirito di amicizia parteciperanno all’evento daranno spettacolo con i loro cani-atleti sul tracciato sprint di 3 km che si snoda nella pineta di Serravalle.

Paola Carinato