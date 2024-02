Rimini. Minacce a moglie e figlia, disarmato un pensionato

Disarmato dalla polizia un pensionato in possesso di una pistola ed un fucile da caccia. L’uomo minacciava moglie e figlia e proprio quest’ultima, preoccupata per la madre, ha segnalato la situazione al medico di famiglia che ha poi provveduto a chiedere l’intervento del 112. La moglie ha descritto agli agenti una condizione familiare degenerata a causa dei problemi di salute del marito ed ha deciso di non sporgere denuncia. Al contrario la figlia, spesso aggredita verbalmente, lo ha denunciato per minacce aggravate. Le armi sono state sequestrate e il pensionato è stato condotto in ospedale per degli accertamenti.