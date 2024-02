San Marino. Campionato BKN301. Aggancio della Fiorita alla vetta, Badalassi tiene in scia il Tre Penne

La Fiorita non sbaglia. Nel posticipo domenicale del 23° turno di Campionato BKN301 la squadra di Manfredini trova il successo contro il San Giovanni – svegliatosi troppo tardi – che vale l’aggancio in vetta alla Virtus. I Gialloblu, feriti in settimana dalla sconfitta patita proprio contro i Neroverdi, ruggiscono subito in avvio e la sbloccano con Niang. Zampano serve in area Jacopo Semprini, De Angelis esce e tenta la chiusura, un rimpallo favorisce l’ex Fiorentino che a porta sguarnita può solo insaccare l’1-0. La rete aiuta la gestione della gara per La Fiorita che amministra bene il vantaggio. Sul finale di tempo la partita si mette ancora meglio per i Gialloblu che trovano il raddoppio: Greco recupera la sfera e calcia dalla distanza, De Angelis prova a bloccarla ma la sfera gli esce dalle mani ed entra clamorosamente in porta.

Nella ripresa il club di Montegiardino vuole chiuderla anzitempo: al 70’ ottimo contropiede del solito Niang che serve Ambrosini, l’attaccante ex Victor San Marino ci prova ma De Angelis si fa perdonare l’errore del 2-0 e respinge, poi ancora Niang non trova lo specchio. Qualche secondo dopo ci prova anche Grandoni dal limite ma De Angelis chiude ancora al meglio. La Fiorita vuole la terza rete ed insiste ma il San Giovanni regge l’ondata gialloblu. Nel recupero la squadra di Tognacci segna con Augusto Garcia Rufer ma la rete viene annullata per fuorigioco. I Rossoneri non ci stanno e al 99° è ancora Garcia Rufer che va in gol: pennellata di Boldrini per la testa del centrocampista rossonero che con un perfetto pallonetto batte Vivan per la rete che accorcia le distanze. Ma è troppo tardi perché non appena la sfera entra in rete l’arbitro Delvecchio fischia la fine.

Se in vetta ora Virtus e La Fiorita sono appaiate a quota 58 – con i Neroverdi di Bizzotto avanti in virtù degli scontri diretti a favore – dietro il Tre Penne trova tre punti d’oro per restare in scia Scudetto. Imre Badalassi – sempre più capocannoniere di campionato – colpisce nella ripresa e abbatte un Cosmos ormai fuori dai giochi. A Montecchio la super-sfida tra le due protagoniste della scorsa stagione parte piano, con le squadre che si studiano nelle prime fasi dell’incontro. A metà frazione ecco l’episodio che però potrebbe cambiare tutto: Berardi cade in area sull’uscita di Migani, l’arbitro gibilterriano Denis Perez indica il dischetto. Si presenta Errico che però calcia potente e sopra la traversa, lasciando la sfida sullo 0-0. Ad inizio ripresa salgono in cattedra i due portieri: prima Migani respinge la bordata di Sapori, poi Aldo Simoncini si allunga e va nell’angolino a salvare il colpo di testa di Pieri. Si resta inchiodati sul pari sino al 75’ quando Dormi nel traffico serve ottimamente Badalassi, il numero 95 la stoppa e calcia dal limite spedendo la sfera nel “sette” là dove Simoncini non può arrivare. Gol numero 24 in campionato per il capocannoniere, che fanno dodici nelle ultime sette. Una sconfitta per il Cosmos potrebbe significare essere fuori dalla corsa Scudetto, così Berardi tenta anche la carta Ben Kacem. E al 90’ l’attaccante gialloblu rientra dalla destra, punta Nigretti, si porta la palla sul mancino e calcia a giro, Migani resta immobile e guarda la sfera uscire di pochi centimetri vicinissima al palo. Il club di Serravalle ha l’ultima chance su punizione al settimo minuto di recupero: ci prova Zulli a pescare il jolly con la palla che buca effettivamente la barriera ma che poi finisce tra i guantoni di Migani che può così festeggiare il prezioso successo. I campioni in carica ora sono a quattro punti dalla vetta. Inoltre, calendario alla mano, dovranno ancora giocare sia con la Virtus (alla 30° ed ultima giornata…) che con La Fiorita (28° turno).

Vince in rimonta invece la Juvenes-Dogana. Nella sfida di Domagnano contro il Tre Fiori sono i portiere a prendersi la scena nelle fasi iniziali di gara. Al 7’ Fedeli calcia bene da fuori ma Gentilini è reattivo e allontana alla grande. Risponde presente anche il “collega” Nardi dall’altra parte: gran lavoro di Gianmaria Borghini che salta due avversari e una volta entrato in area calcia potente verso lo specchio ma l’estremo difensore del Tre Fiori dice di no con un grandissimo riflesso. Al 22’ però la squadra di Stradaioli – in panchina al posto dello squalificato De Falco – mette il naso avanti: Mazzotti la mette in area da calcio di punizione, dalla mischia esce Varrella che calcia potente e buca Gentilini per l’1-0. La Juvenes-Dogana però non molla e si butta nuovamente dalle parti di Nardi che alla mezz’ora compie un altro grande intervento sulla bordata di Merli da fuori. Anche Gentilini non è da meno e al 40’ salva tutto in uscita sul tentativo di Micchi. SI va dunque al riposo con il Tre Fiori avanti di una rete e con i due portieri assoluti protagonisti.

In avvio di tempo però la Juvenes-Dogana sembra averne di più e parte meglio: Cevoli vince un rimpallo con Nardi e poi lo batte ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. All’ora di gioco la squadra di Amati segna ancora – questa volta con Benedetti – ed anche in questa occasione il giocatore della Juvenes-Dogana è giudicato in posizione irregolare e si resta sempre sul minimo vantaggio per i Gialloblu. Sembra una giornata storta per la Juvenes-Dogana quando al 74’ è ancora Nardi a salvare i suoi con un super intervento su Colonna lanciato a rete. Ma passa un minuto ed ecco il meritato pareggio per la squadra di Serravalle: gran pallone filtrante di Traglia che pesca benissimo Colonna il quale controlla e poi calcia, Nardi la tocca anche questa volta ma non basta. Il gol carica la Juvenes-Dogana che dopo pochi minuti si porta addirittura in vantaggio: Merli vede lo scatto di Gianmaria Borghini che si infila tra i centrali gialloblu e con un delizioso tocco d’esterno batte Nardi con il gol del 2-1. Amati e i suoi potrebbero poi chiuderla a cinque dalla fine con la galoppata di Merli che arriva sino a Nardi ma il portiere del Tre Fiori – tra i migliori oggi – respinge con l’ennesima grande parata. Emozioni sino al termine nella partita di Domagnano perché nel recupero Varrella va vicinissimo al pari – e alla doppietta personale – quando il suo colpo di testa va a pizzicare la parte alta della traversa. Alla fine però è la Juvenes-Dogana ad esultare e centrare la seconda vittoria consecutiva: ora la squadra di Amati è al settimo posto – che vale l’accesso diretto ai playoff – con un margine di cinque lunghezze su Folgore e Fiorentino.

Questo il quadro completo della 23° giornata del Campionato Sammarinese BKN301:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 23. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Pennarossa Murata Mineo (Bellavista, Righi) – Zani 24/02 0-3 Domagnano Virtus Domagnano Warwick (Carrillo, Guerrero) – Perez 24/02 0-0 Acquaviva San Marino Academy Fiorentino Vandi (Cordani, Giannotti) – Albani 24/02 2-0 Fiorentino Cailungo Libertas Borriello (Morisco, S. Savorani) – Beltrano 24/02 0-1 Montecchio Folgore Faetano Piccoli (Macaddino, Ercolani) – N. Villa 24/02 4-1 Acquaviva La Fiorita San Giovanni Delvecchio (Cristiano, Salvatori) – Hafidi 25/02 2-1 Fiorentino Juvenes-Dogana Tre Fiori Ucini (Lunardon, Sapigni) – Xhafa 25/02 2-1 Domagano Tre Penne Cosmos Perez (Guerrero, Carrillo) – Warwick 25/02 1-0 Montecchio

