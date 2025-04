San Marino, volley. La PromoPharma va in trasferta a Vallefoglia contro il Battistelli Real Bottega: obiettivo vittoria in Serie B

La Serie B maschile di volley entra nel vivo con la sfida che vedrà la PromoPharma affrontare il Battistelli Real Bottega sabato 12 aprile alle ore 17. La trasferta, pur ravvicinata per i sammarinesi, si preannuncia ricca di insidie: già nella gara d’andata i pesaresi misero in difficoltà la formazione guidata da Marco Ricci, costringendola a set combattuti prima di arrendersi 3-1.

L’avversario Il Battistelli Real Bottega è una squadra compatta, esperta della Serie B, con un gioco ordinato in difesa e pochissimi errori tra muro, attacco e servizio. Lo schiacciatore Schiaratura rappresenta il principale riferimento offensivo, ma l’intero gruppo si distingue per costanza e solidità.

Le parole dell’allenatore «Dovremo dare il massimo per avere la meglio su un avversario che all’andata ci ha già fatto sudare – dichiara Marco Ricci, coach della PromoPharma –. Se caliamo, rischiamo di trovarci in difficoltà. Puntiamo a confermare i buoni progressi di queste ultime settimane, facendo leva sulla nostra determinazione e sull’apporto di tutti i giocatori». Tutti gli atleti della rosa sono infatti a disposizione, un elemento che lascia ben sperare per la gara nelle Marche.

Classifica di Serie B e prossima partita

La Nef Re Salmone Osimo 56 Sab Group San Mauro Pascoli 55 Novavolley Loreto 44 Sabini Castelferretti 42 Sir Safety Umbria Academy Assisi 40 Paoloni Macerata 39 PromoPharma 39 Querzoli Forlì 34 Sios Novavetro San Severino Marche 29 Battistelli Real Bottega 23 Montorio Teramo 20 T-Trade Group Falconara 20 Prime Cleaning Riccione 16 Romagna Banca Bellaria 5

Prossima sfida: Battistelli Real Bottega – PromoPharma

Data e ora: Sabato 12 aprile alle 17, Vallefoglia (PU)

Serie D femminile La Titan Services San Marino, impegnata nella Serie D femminile di volley, affronterà in posticipo la trasferta di Alfonsine mercoledì 16 aprile.