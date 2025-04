Grandissimo successo di pubblico per AFFI, nonché delle giurie dei vari concorsi previsti all’interno di Euroflora, in corso a Genova fino al 4 maggio. Ogni giorno, infatti, sono in programma concorsi e manifestazioni per deliziare gli ospiti con esclusive parate di bellezza, ma anche per premiare il lavoro delle aziende e degli standisti che danno lustro a questa immensa kermesse floreale. Giovedì 1° maggio, gli associati AFFI saliranno sul palco Tamerici per creare, in diretta, magnifiche composizioni con fiori, essenze vegetali e decorazioni, tutti con il marchio “Made in Italy”.



Intanto, il palmares di AFFI si arricchisce di una serie prestigiosa di premi già assegnati nei primi giorni della manifestazione:

Primo Gran Premio d’Onore per la partecipazione con prevalenza di fiori recisi.

Secondo Premio d’Onore per la miglior presentazione collettiva su superficie inferiore a 400 metri quadrati.

Secondo Premio per la più ricca e variata esposizione di fiori recisi di alta qualità.

Premio Speciale della Giuria per l’approccio innovativo e il valore estetico nell’affrontare il tema della deimpermeabilizzazione dei suoli.

Premio per la più bella, originale e numerosa presentazione di composizioni floreali.

Cinque Premi d’Oro per Chrysanthemum/ Delphinium/ Diantus monocolore /Fronde Aromatiche Mirto/ pianta di Dieffenbacchia

Quattro Premi d’Argento Alstroemeria /Gladiolo/Iris/Zantedeschia.

Di assoluto interesse e importanza, il premio speciale della Giuria per l’approccio innovativo e il valore estetico nell’affrontare il tema della deimpermeabilizzazione dei suoli, che ha riconosciuto il valore dell’installazione di AFFI dal titolo “La bellezza rompe l’asfalto”, a significare la capacità resiliente della natura di fronte alle devastazioni umane.

Cementificazione e asfaltature rendono sterile il terreno e provocano disastri perché l’acqua non riesce ad andare in profondità. La deimpermeabilizzazione, in pratica, è un’azione di “guarigione” del territorio per restituire acqua, ossigeno e vita ai suoli. Questo era il messaggio che lo stand di AFFI ha voluto trasmettere con la sua esplosione di fiori da un vulcano di asfalto, così efficace da impressionare la giuria. E, auspicabilmente, anche il pubblico.

Nella foto: Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra, in visita allo stand di Affi, accolto dalla vicepresidente Mara Verbena