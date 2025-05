Riccione, al via la lotta per il contenimento delle zanzare

A partire da oggi, lunedì 5 maggio 2025, Geat dà il via ufficialmente alla lotta contro la proliferazione delle zanzare in tutta la città di Riccione. Due operatori dell’azienda, utilizzando esclusivamente prodotti biologici, tratteranno circa 15.000 caditoie stradali e quelle presenti negli edifici pubblici. Ogni mese, gli operatori effettueranno un trattamento larvicida in tutte le aree, garantendo un’azione costante contro la proliferazione delle zanzare, con cinque interventi stagionali nelle stesse zone.

A partire dal mese di giugno, inoltre, Geat distribuirà gratuitamente il prodotto larvicida presso il mercato settimanale del venerdì e nella sede di Geat in viale Lombardia 17, a Riccione. Questo permetterà ai cittadini di trattare autonomamente le aree private, dove possono verificarsi ristagni d’acqua, prevenendo così la proliferazione delle zanzare. La distribuzione sarà attiva nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Un ulteriore intervento sarà effettuato da un altro operatore Geat, che tratterà per sei volte, durante la stagione estiva, tutti i ristagni d’acqua lungo i corsi d’acqua cittadini, luoghi ad alto rischio di proliferazione della zanzara comune.

Le azioni intraprese fanno parte di un programma più ampio promosso dal Comune di Riccione, in attuazione dell’ordinanza per la prevenzione della proliferazione delle zanzare, che è entrata in vigore il 1° maggio 2025. L’ordinanza stabilisce una serie di misure per il controllo dei focolai larvali, con un approccio mirato e sostenibile, che include anche l’uso di trattamenti larvicidi.

Comunicato stampa – Comune di Riccione