San Marino, nuovi stalli riservati all’ambulatorio e al Circolo in Via P. Tonnini: la Giunta invita al rispetto delle regole

La Giunta di Castello della Città di San Marino ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, l’attivazione di nuovi stalli di sosta riservati lungo Via P. Tonnini, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi pubblici.

Secondo quanto comunicato, i nuovi stalli saranno regolamentati da specifici orari e modalità di utilizzo:

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 , gli stalli saranno riservati agli utenti dell’Ambulatorio di Città , con utilizzo consentito solo previa esposizione dell’apposito tagliando autorizzativo , rilasciato direttamente dalla struttura sanitaria.

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00, invece, gli stessi stalli saranno destinati al Circolo Cittadino, anch’esso con accesso regolato mediante permesso autorizzativo rilasciato dall’ente.

La Giunta precisa che l’uso non autorizzato di tali spazi sarà soggetto a sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con questo intervento, si intende favorire l’accesso ai servizi pubblici per persone che spesso si trovano in condizioni di fragilità o necessitano di assistenza, sottolinea la Giunta nel comunicato: “Il corretto utilizzo di queste aree di sosta non rappresenta solo un dovere civico, ma un gesto concreto di attenzione, rispetto e solidarietà verso i bisogni dell’intera comunità.”

L’amministrazione del Castello, guidata dal Capitano di Castello Alberto Simoncini, lancia un appello alla cittadinanza affinché sia garantito il pieno rispetto delle nuove disposizioni, confidando nella collaborazione e nel senso civico dei residenti: “Confidiamo nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità dei cittadini, per assicurare una convivenza civile e ordinata, nel pieno rispetto delle esigenze collettive.”

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia di gestione e valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei servizi essenziali da parte della cittadinanza.