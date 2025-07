Fabio Fognini annuncia il ritiro e dà l’addio al tennis. Il 38enne chiude la carriera a Wimbledon, dopo il match perso al primo turno contro Carlos Alcaraz. “È un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio”, dice il 38enne.