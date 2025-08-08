La Settimana in Borsa – Oro da Record, Indici ai Massimi e Big Tech in Movimento – …di Joseph Gasperoni (JTrader)

La Settimana in Borsa – Oro da Record, Indici ai Massimi e Big Tech in Movimento
La settimana in Borsa si chiude con un evento storico: l’oro rompe i massimi storici toccando quota 3.500 dollari l’oncia sui futures, un livello mai visto prima. Dopo un consolidamento durato quattro mesi, finalmente il breakout è arrivato.
Se la chiusura di oggi confermerà sopra i 3.500, il prossimo obiettivo sarà 3.600 dollari, un pivot di importanza cruciale per il mercato delle materie prime.
Materie Prime
- Crude Oil: i futures restano stabili a 62 dollari, in attesa di nuovi catalizzatori macro e decisioni OPEC+.
- Oro: breakout storico a 3.500 $ ? target 3.600 $ se confermato.
Azioni USA e Big Tech
- Tesla ($TSLA): il titolo si muove in un wedge, range tra 340 $ e 290 $.
- Sopra i 340 $ con volumi: potenziale spinta verso 400 $.
- Sotto i 290 $: atteso ritracciamento verso 200 $.
- Palantir ($PLTR): utili positivi e rally fino a 184 $. Target 200 $. Titolo da mantenere forte in portafoglio.
- Nvidia ($NVDA): in portafoglio, quota 180 $, trend rialzista intatto.
- Meta ($META): quota 760 $, target 800 $+, confermato il momentum positivo.
- Apple ($AAPL): dopo gli utili, rimbalzo da 200 $ a 220 $. Sopra i 225 $ (trend line chiave) spazio fino a 250 $.
Indici USA
- Nasdaq e S&P 500: nuovi massimi storici sui futures. Il momentum resta solido, trainato da tech e AI.
Cripto e Forex
- Bitcoin: fase laterale, rimbalzo da 112.000.
- Sotto 112k: rischio discesa verso 100.000.
- Tenuta di quota 112k: obiettivo 129.000.
- EUR/USD: rottura di 1,17 aprirebbe spazio verso 1,21.
Piazza Affari – Focus Italia
Settimana positiva per diversi titoli dell’indice FTSE MIB:
- Eni: supportata dal recupero del petrolio, mostra forza sopra i 15 €. Per entrare BUY aspettare i 14.
- Leonardo: continua a beneficiare della domanda nel settore difesa. Se tiene i 45€ allora tenere con target 60€sotto 45 target 30€
- Unicredit: solidità sui livelli attuali dopo i risultati trimestrali, target 80€
Settori da Monitorare
- OKLO (nucleare): in portafoglio, obiettivo 100 $.
- AI e difesa: momentum forte su titoli leader del settore.
La prossima settimana l’attenzione resterà su conferma del breakout dell’oro, possibili movimenti di Tesla dal wedge, e nuovi massimi su indici USA e FTSE MIB.
