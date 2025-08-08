    • La Settimana in Borsa – Oro da Record, Indici ai Massimi e Big Tech in Movimento – …di Joseph Gasperoni (JTrader)

    La Settimana in Borsa – Oro da Record, Indici ai Massimi e Big Tech in Movimento

    La settimana in Borsa si chiude con un evento storico: l’oro rompe i massimi storici toccando quota 3.500 dollari l’oncia sui futures, un livello mai visto prima. Dopo un consolidamento durato quattro mesi, finalmente il breakout è arrivato.
    Se la chiusura di oggi confermerà sopra i 3.500, il prossimo obiettivo sarà 3.600 dollari, un pivot di importanza cruciale per il mercato delle materie prime.

    Materie Prime

    • Crude Oil: i futures restano stabili a 62 dollari, in attesa di nuovi catalizzatori macro e decisioni OPEC+.
    • Oro: breakout storico a 3.500 $ ? target 3.600 $ se confermato.

    Azioni USA e Big Tech

    • Tesla ($TSLA): il titolo si muove in un wedge, range tra 340 $ e 290 $.
      • Sopra i 340 $ con volumi: potenziale spinta verso 400 $.
      • Sotto i 290 $: atteso ritracciamento verso 200 $.
    • Palantir ($PLTR): utili positivi e rally fino a 184 $. Target 200 $. Titolo da mantenere forte in portafoglio.
    • Nvidia ($NVDA): in portafoglio, quota 180 $, trend rialzista intatto.
    • Meta ($META): quota 760 $, target 800 $+, confermato il momentum positivo.
    • Apple ($AAPL): dopo gli utili, rimbalzo da 200 $ a 220 $. Sopra i 225 $ (trend line chiave) spazio fino a 250 $.

    Indici USA

    • Nasdaq e S&P 500: nuovi massimi storici sui futures. Il momentum resta solido, trainato da tech e AI.

    Cripto e Forex

    • Bitcoin: fase laterale, rimbalzo da 112.000.
      • Sotto 112k: rischio discesa verso 100.000.
      • Tenuta di quota 112k: obiettivo 129.000.
    • EUR/USD: rottura di 1,17 aprirebbe spazio verso 1,21.

    Piazza Affari – Focus Italia

    Settimana positiva per diversi titoli dell’indice FTSE MIB:

    • Eni: supportata dal recupero del petrolio, mostra forza sopra i 15 €. Per entrare BUY aspettare i 14.
    • Leonardo: continua a beneficiare della domanda nel settore difesa. Se tiene i 45€ allora tenere con target 60€sotto 45 target 30€
    • Unicredit: solidità sui livelli attuali dopo i risultati trimestrali, target 80€
    Grafico Leonardo

    Settori da Monitorare

    • OKLO (nucleare): in portafoglio, obiettivo 100 $.
    • AI e difesa: momentum forte su titoli leader del settore.

    La prossima settimana l’attenzione resterà su conferma del breakout dell’oro, possibili movimenti di Tesla dal wedge, e nuovi massimi su indici USA e FTSE MIB.

    Impara a fare trading con una strategia precise – www.JTrader.co

    Trading non è fortuna: è metodo, regole e gestione del rischio.
    Con il JLines Trading System impari a leggere il mercato e trovare i setup migliori.

     

    Gratis ogni giorno ? Watchlist Giornaliera https://t.me/WallStreetTradingRoom

    •