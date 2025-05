12 Maggio – Giornata Mondiale della Fibromialgia. Il comunicato del Gruppo “La Fibromialgia a San Marino”

Oggi, 12 Maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Fibromialgia.

Per noi del gruppo “La Fibromialgia a San Marino”, questa non è una celebrazione, ma un vero e proprio urlo di dolore.

Un dolore che ogni giorno accompagna la vita di chi soffre di questa malattia. Si, malattia, perchè nel 2024 la Fibromialgia è stata finalmente riconosciuta come tale anche nella nostra Repubblica.

Tuttavia, la maggior parte della cittadinanza non sa nemmeno cosa sia, nè è a conoscenza della sua esistenza.

In questa giornata vogliamo dare voce ai diritti ancora negati a chi lotta contro questa patologia subdola, invisibile e invalidante.

Vogliamo affermare ad alta voce che noi fibromialgici esistiamo – e non solo oggi, quando qualcuno si ricorda di noi.

Esistiamo ogni singolo giorno dell’anno, nella quotidianità fatta di dolore e silenzio.

E non si tratta di pochi casi isolati: parliamo di quasi 700 persone nella nostra piccola Repubblica – famiglie, amici, lavoratori, giovani e meno giovani – che cercano di condurre una vita dignitosa, spesso senza il supporto che meritano. Il nostro gruppo “La Fibromialgia a San Marino” s’impegna ogni giorno, non per dare immagine a una ricorrenza, ma per informare, sensibilizzare e ottenere quei diritti che la nostra Costituzione ci riconosce.

Il nostro lavoro è continuo, silenzioso ma determinato, e va a beneficio di tutti i fibromialgici, presenti e futuri.

Chiudiamo con una semplice ma potente verità:

Noi fibromialgici esistiamo, anche nel nostro doloroso silenzio.

Gruppo “La Fibromialgia a San Marino”