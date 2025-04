173° fondazione Polizia di Stato. Morrone (Lega): riconoscenza e gratitudine. Bene decreto “sicurezza”. Stop delegittimazione forze ordine da sinistra

Roma, 9 apr. “Rispetto, riconoscenza e vicinanza al Corpo della Polizia di Stato che domani festeggia il 173° anniversario della propria fondazione. Un pensiero di profonda gratitudine va indirizzato, non solo in questa circostanza ma ogni giorno, alle donne e agli uomini in divisa in servizio quotidiano a tutela dello Stato, dei cittadini e delle libertà democratiche. La Lega sta dalla loro parte per il coraggio, l’efficacia e l’efficienza con cui si impegnano contro la criminalità e per l’ordine pubblico messo ormai troppo spesso a rischio. Di qui la soddisfazione per l’inserimento nel decreto ‘sicurezza’, licenziato di recente dal Consiglio dei Ministri, di proposte a favore degli agenti in divisa. Iniziative che la Lega sostiene da tempo tra cui la tutela legale per fatti connessi alle attività di servizio, dotazione di bodycam e pene più severe per violenze e aggressioni contro di loro. Mentre la grande maggioranza degli italiani condivide l’apprezzamento per l’attività della Polizia di Stato, assistiamo purtroppo anche al fenomeno opposto che vede le sinistre compattarsi in un’incredibile operazione ideologica di delegittimazione delle Forze dell’Ordine che sfocia in manifestazioni sempre più violente finalizzate a provocare il caos sociale, facendo saltare le regole di convivenza civile e di sicurezza e mettendo a rischio i valori della democrazia e della libertà contenuti nella Carta costituzionale”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

Ufficio Stampa lega Romagna