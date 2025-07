2 Agosto 1980 – 2 Agosto 2025: le celebrazioni, a Rimini e a Bologna, per il 45° anniversario della strage alla Stazione di Bologna

Una presenza obbligatoria che unisce le due città in un ricordo doloroso: quello del 2 agosto 1980 quando alle 10.25 del mattino una bomba esplose alla Stazione di Bologna provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Tra le vittime anche la diciottenne riminese Flavia Casadei, al cui ricordo il Comune di Rimini ha intitolato la scuola primaria di Viserba.

L’assessora Francesca Mattei parteciperà domani, venerdì 1° agosto alle ore 10:25, alla cerimonia commemorativa delle stragi della Stazione di Bologna Centrale e dei treni “Italicus” e “904”, prevista presso l’officina di viale Tripoli 189 a Rimini.

Sarà sempre l’assessora Mattei, in rappresentanza del Comune di Rimini, a partecipare sabato 2 agosto alla celebrazione di Bologna. Il corteo commemorativo giungerà in piazza delle Medaglie d’Oro presso la stazione ferroviaria, dove alle 10 avrà inizio il momento commemorativo. Alle 10.25 il triplice fischio del treno ricorderà l’esatto momento dell’esplosione, seguito dal minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Comune di Rimini