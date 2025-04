2 Vittorie e 1 pareggio fuori casa per l’ Edera Boxing Gym Ravenna

Lo scorso fine settimana l’ Edera Boxing Gym Ravenna ha partecipato a 2 riunioni pugilistiche: Carpi e Padova conquistando 2 vittorie e 1 pareggio, a salire sul ring di Carpi sono stati: Gualdi Giacomo, Massari Mattia, il primo è stato Gualdi che si è battuto contro un pugile di casa molto forte facendo un match equilibrato che viene premiato con un pareggio, a seguire Massari Mattia che incrocia i guanti con il pugile di casa Shahbaz Suleman che nel suo record non conta sconfitte ma Massari conduce un match perfetto aggiudicandosi tutti e 3 le riprese e festeggia così il suo 20” compleanno con una bella vittoria, a salire sul ring di Padova invece è Uhunmwangho Samuel che incrocia i guanti con il pugile di casa Raffaldi Giovanni, il match inizia con 1 ripresa di studio ma già alla seconda ripresa Samuel sferra un gancio destro che fa barcollare il suo avversario, un match a senso unico per il giovane Samuel che porta a casa questa meritevole vittoria.

“Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi che ogni giorno con impegno e passione vengono in palestra anche se in questo periodo oltre al caldo ci sarebbe tanto altro da fare, ma loro preferiscono il ring, in soli 6 mesi abbiamo partecipato a 30 manifestazioni pugilistiche facendo circa 70 combattimenti, lavoreremo ancora duro per questo 2024” conclude cosi il Maestro Dinaro Gesualdo.