“21 novembre”, Rimini celebra la Giornata Nazionale degli Alberi

Il 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per sensibilizzare sull’importanza del patrimonio arboreo, il Comune di Rimini promuove una serie di iniziative per celebrare il ruolo cruciale degli alberi nella tutela della biodiversità, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il momento centrale della giornata sarà la cerimonia di consegna degli attestati ai donatori che hanno partecipato al progetto “Regala un albero alla tua città”, un’iniziativa avviata dal Comune nel 2018 per incentivare le donazioni di alberi da parte di cittadini, enti e associazioni. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 novembre alle ore 12,30 presso il Parco Morena Ugolini in Via Fantoni, dove nuovi alberi sono stati recentemente piantati grazie al contributo del Lions Club Rimini Malatesta.

Grazie a questo progetto, solo nell’ultimo anno sono stati donati 18 nuovi alberi, portando a un incremento complessivo di 150 alberi negli ultimi anni. Parallelamente, l’Amministrazione Comunale ha stanziato ulteriori risorse nel 2024, per la messa a dimora di 60 nuove alberature, che andranno a sostituire quelle abbattute per motivi di sicurezza e salute, con particolare attenzione ai viali storici della città. Come nel caso di Via Del Passero, recentemente interessata da abbattimenti per motivi di staticità e che sarà presto ripopolata con alberi più idonei al contesto urbano. Questi interventi si inseriscono in una strategia più ampia, inserita nel Piano del Verde, curato dalla società Anthea, che mira a tutelare, valorizzare e potenziare il patrimonio arboreo di Rimini, essenziale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Riqualificazione delle aree gioco

Nei primi mesi del 2025 prenderanno il via anche i lavori per la riqualificazione delle aree gioco in numerose zone verdi della città, tra cui Via Lipparini, Via Tosi, Via Avanzolini, Via Gracchi, Via Della Fiera, Via Bidente e il Parco Cava. Questo progetto prevede non solo l’implementazione di nuove aree ludiche, ma anche l’aggiunta di arredi urbani per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici.

Riqualificazione e manutenzione del verde pubblico

Parallelamente procedono anche il programma degli interventi per la valorizzazione del verde pubblico e dell’arredo urbano che il Comune di Rimini, promuove in ollaborazione con la società Anthea. Una riqualificazione, che ha avuto un investimento complessivo di circa 77 mila euro, le cui operazioni, sono finalizzate a migliorare il decoro e la fruibilità degli spazi cittadini, interessano aree di particolare rilevanza paesaggistica.

Tra i vari interventi previsti si citano le attività al Parco XXV Aprile, con lo sfalcio dell’erba e la rimozione di infestanti su una superficie di 2.600 mq; le vie Aldo Moro e Lidice, con il ripristino di arredi urbani vicino alla nuova area orti; il Deviatore Ausa, dove sono previste manutenzioni sui percorsi pedonali e la potatura della vegetazione spontanea; il Parco Murri, per la pulizia e il restauro di arredi urbani.

Questi interventi rientrano nel Piano del Verde e nel progetto europeo GIFT (Green Infrastructure for Forest and Trees), organizzato dalla Provincia di Rimini, che punta a migliorare le politiche regionali in tema di biopersità e cambiamenti climatici. Il progetto ha previsto seminari, buone pratiche e visite di studio presso alcune delle infrastrutture verdi più significative del territorio provinciale. In particolare, a Rimini, si sono svolti sopralluoghi, con tecnici provenienti da Svezia e Croazia, in aree interessate dal progetto, come il Parco del Mare, il Parco Marecchia e il suo rapporto con il Ponte di Tiberio. Questi siti, importanti esempi di gestione e valorizzazione delle infrastrutture verdi del territorio riminese, hanno offerto agli esperti l’opportunità di osservare da vicino le buone pratiche adottate e discutere le potenzialità di miglioramento per l’integrazione delle infrastrutture verdi nelle politiche territoriali.

Nuove piante nella vasca delle mura federiciane: un’iniziativa di comunità a Borgo Marina

Sabato scorso – 16 novembre – i volontari del neonato gruppo Bee Borgo Marina, insieme a quattro ragazzi ospiti del CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) della Cooperativa Giovanni XXIII, hanno messo a dimora nuove piante nella vasca delle mura federiciane di Corso Giovanni XXIII. Il gruppo Bee Borgo Marina, composto da residenti dell’omonimo borgo, si avvale della consulenza delle Giardiniere Civiche e promuove iniziative per la cura e la valorizzazione del verde urbano, contribuendo a creare un legame tra le persone e il territorio.

Comune di Rimini