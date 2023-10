23/10/2011 – 23/10/2023, Coriano commemora il Sic nel 12°anniversario della scomparsa del suo campione  

Coriano, 23 ottobre 2023 – “Sarai sempre nel cuore della tua Coriano e dei corianesi. Continueremo a dedicarti tante altre iniziative e momenti commemorativi perché tu sei sempre con noi”. Così il sindaco Gianluca Ugolini, a nome della giunta comunale, presente oggi al momento commemorativo dedicato a Marco Simoncelli, in occasione del 12esimo anniversario della sua scomparsa. Ai piedi de “Il Podio” il monumento dedicato al pilota cresciuto a Coriano e morto nel circuito di Sepang, in Malesia, il 23 ottobre 2011,è stato deposto un mazzo di fiori. Tra i tifosi e le autorità civili e militari erano presenti lo storico meccanico di Marco, Sanzio Raffaelli, soprannominato Balabrocca, rappresentanti del Moto Club Misano con il suo presidente William Damiani e il presidente dell’Associazione Motociclisti Incolumi, Marco Guidarini.

Per tale ricorrenza sarà aperto oggi in via straordinaria il museo ‘La storia del Sic’ dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alla 19.30.

Comune di Coriano