24 Ore di San Marino 2025 Yachting Club San Marino: tra vela, ricordi e storie di mare. All’evento di lancio della regata organizzata dallo Yachting Club San Marino, la vela, i ricordi e il tempo sono stati gli attori protagonisti di bellissimi racconti di mare. Si aprono ufficialmente le prime iscrizioni per la 24 Ore di San Marino, che partirà il 7 giugno 2025.

L’eleganza senza tempo dell’Hotel Titano ha accolto un pubblico numeroso per l’evento lancio della regata velica 24 ORE DI SAN MARINO organizzata dallo Yachting Club San Marino, sotto l’autorità della Federazione Sammarinese Vela.

La serata del 10 aprile, infatti, ha ufficializzato la nuova edizione 2025 della regata che si svolgerà dal 7 all’8 giugno nelle acque antistanti Rimini e che anche per quest’anno vedrà tra i main sponsor ORIS e Gioielleria Ciacci.

Nata nel 1992 la regata ha da sempre accompagnato la passione per la vela di equipaggi in una competizione unica nel suo genere; navigare per 24 ore cercando di compiere il maggior numero di giri. Una regata dove è il tempo il principale avversario degli equipaggi.

LA MEMORIA DEL MARE. TRE STORIE DI MARE CHE DIVENTANO RICORDI.

E proprio il tempo è stato uno dei protagonisti della serata intitolata “La Memoria del Mare. Il tempo crea ricordi, la vela racconta storie.”

Un evento alla scoperta di tre modi di vivere i ricordi del mare grazie anche alla presenza del giornalista Rai Giulio Guazzini, moderatore della serata e memoria storica del mondo della vela sportiva.

Ad aprire è stato Tommaso Romanelli, in collegamento audio, con la storia del suo primo film “No more trouble: cosa rimane di una tempesta.” Un documentario per riscoprire la figura del padre Andrea, scomparso in mare durante il tentativo di record di Giovanni Soldini nel 1998. Immagini ritrovate in un cassetto, l’incontro con l’equipaggio che visse quella tragedia e tutte quelle domande che Tommaso ha sentito il bisogno di fare anche alla madre, hanno dato vita a questo bellissimo lavoro cinematografico. Un film che Tommaso stesso ha affermato essere principalmente una storia di un amore tra due persone e la passione per il mare di un uomo. La platea incantata, ed in un silenzio quasi religioso, ha ascoltato la storia di un figlio che scopre il mare e il sorriso di suo padre attraverso immagini di vecchie videocassette.

La seconda ospite è stata Lola Fabbri, una giovane velista che in mare ha intrapreso un percorso professionale e personale. Armatrice di Zaza, un Muscadet giallo, ha raccontato l’esperienza del restauro che da tre anni la vede impegnata in un cantiere dove, grazie all’aiuto di amici e di professionisti, lavora per rimettere in acqua la piccola barca. “Il mio concetto di navigazione è legato alla scoperta di luoghi e alla possibilità di incontrare persone. E’ un navigare lento.” Lola alterna i lavori in cantieri su Zaza agli imbarchi professionali, aspettando solo il giorno in cui potrà finalmente puntare la prua della sua barca, da lei restaurata ed ottimizzata, verso l’orizzonte di una libertà conquistata con una nuova esperienza.

La serata si è chiusa con Sergio Marchetti e Francesco Perlati – Armatori di Chimera One Ton Class ’85. Due amici, due appassionati che per caso incontrano una barca chiamata Chimera. La decisione di acquistarla è immediata. La scoperta della sua storia, dei suoi successi è invece un percorso più lento ma capace di riportare tra le mani di questi due giovani armatori documenti, articoli, foto e personaggi di una gloriosa e vincente barca ai tempi delle regate IOR. Perché Chimera non è un sogno vago, un’utopia, ma è una barca che permette a Sergio e Francesco di vivere una passione vera e sincera. Dopo la loro esperienza alla 24 ore di San Marino 2024, torneranno anche per l’edizione 2025 perché la considerano come una delle regate più belle.

Al termine della serata gli ospiti e Giulio Guazzini sono stati omaggiati con delle bottiglie di vino offerte da Rimini Doc.

24 ORE DI SAN MARINO – NOVITÀ E TRADIZIONE CHE RENDONO UNICA UNA REGATA DOVE È IL TEMPO IL VERO AVVERSARIO.

Il programma della regata prevede il via alle ore 15,00, del 7 giugno nello specchio d’acqua antistante il Porto di Rimini e terminerà alle ore 15,00 del giorno 8 giugno 2025, esattamente 24 ore dopo il via.

Un percorso di 12 miglia nautiche complessive su un campo di regata a vertici fissi su tre lati che interessa un tratto di costa da Rimini a Riccione.

Chi vincerà?

Le barche che avranno compiuto più volte il percorso nelle 24 ore di regata.

Una regata tecnica, come affermato da chi ha già partecipato, ma adatta ad equipaggi anche meno sportivi che vogliono sperimentare la navigazione notturna con la sicurezza di avere un porto vicino in caso di necessità.

Immancabile la tradizionale consegna all’alba, con i gommoni dell’organizzazione, di bomboloni caldi a tutti gli equipaggi, una prerogativa speciale di questa regata.

Grazie alla collaborazione con il Marina di Rimini le barche iscritte potranno usufruire di un ormeggio gratuito presso la struttura.

Importante anche la collaborazione con le realtà nautiche del riminese come lo Yacht Club Rimini che fornirà un supporto all’organizzazione della regata.

Le barche saranno suddivise in classi a seconda della lunghezza fuori tutto alle quali verranno abbinati dei premi offerti da Wuerth Maritime, sponsor tecnico per l’edizione 2025.

Novità di quest’anno il gemellaggio con la regata con la Lega Navale Isola d’Ischia, organizzatrice della Scheria Cup24, due regate unite dal format delle 24 ore. Durante la serata si è infatti svolto un collegamento con il Presidente della Lega Navale Isola d’Ischia Giovannangelo De Angelis che ha sottolineato l’importanza di questa unione nel nome della stessa passione per uno sport ricco di valori come la vela.

Durante la serata si è parlato anche di sicurezza in mare con l’intervento di Umberto Verna di Safety World.

9 BARCHE HANNO DETTO “PRESENTE” ALLA NUOVA EDIZIONE 2025 ISCRIVENDOSI DOPO LA SERATA DI PRESENTAZIONE.

La serata del 10 aprile non è stato solo un momento per scoprire nuove storie di mare, ma anche per usufruire dello sconto offerto a chi si è iscritto durante l’evento. A dire “presente” all’edizione 2025 sono state già 9 barche che sono state omaggiate di una polo Limited Edition offerta dall’organizzazione.

Sul sito ufficiale sono disponibili tutte le informazioni ed i documenti tecnici della regata: https://www.24oresanmarino.com/

La regata 24 ore di San Marino è patrocinata dalla Segreteria di Stato Sport e dalla Segreteria di Stato Turismo della Repubblica di San Marino.

