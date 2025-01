24ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI DOPO AVER TENTATO UN FURTO ALL’INTERNO DI DUE ABITAZIONI A PIANORO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 24 straniero, celibe, senza fissa dimora, incensurato, accusato del reato di tentato furto in abitazione continuato in concorso. L’attività che ha portato all’arresto è successa a Pianoro all’interno della villa di un bolognese di 57anni; quest’ultimo ha riferito ai militari del Radiomobile, intervenuti immediatamente sul posto, che verso l’una, mentre stava dormendo, ha udito dei rumori provenire dal terrazzo della sua abitazione e che pertanto, nell’andare a verificare chi fosse, ha notato un uomo che stava strattonando le inferriate della porta finestra nel tentativo di far accesso all’interno della casa. Contemporaneamente ha udito altri rumori provenire da un altro terrazzo dell’abitazione, notando una seconda persona che stava cercando di aprire le inferriate per guadagnarsi l’accesso. Pochi istanti dopo, il fratello del 57enne, allertato su quello che stava accadendo, nell’uscire nel giardino della villa, si è trovato di fronte il 24enne, il quale, scoperto, si è lanciato dal terrazzo dell’abitazione per raggiungere il giardino e guadagnarsi la fuga che non è avvenuta in quanto è stato immediatamente bloccato. Il complice invece, anch’egli scoperto, si è dileguato. Nel frattempo, il vicino di casa del 57enne, un bolognese di 36 anni, mentre si trovava in giardino ad attendere la pattuglia dei Carabinieri, ha capito subito cosa stava accadendo nel giardino del suo vicino che ha subito raggiunto. Gli ha riferito così che poco prima aveva visto l’uomo che, dopo aver bussato al citofono della sua abitazione, aveva scavalcato il cancello e si era diretto alla porta di ingresso dell’abitazione ed aveva bussato al campanello; una volta scoperto, si era velocemente allontanato in direzione del giardino confinate, dove poi è stato bloccato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne è stato arrestato. A seguito dell’udienza di convalida, allo straniero è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Comunicato stampa