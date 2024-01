27ENNE COLPITO DA MISURA CAUTELARE PER MALTRATTAMENTI E VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNA

Sasso Marconi (BO): I Carabinieri di Sasso Marconi eseguono un’ordinanza del Tribunale di Bologna nei confronti di un marocchino di 27 anni, imponendo il divieto di avvicinamento alla vittima e l’allontanamento dalla casa familiare. La Procura di Bologna ha richiesto queste misure cautelari in seguito alle indagini condotte dai Carabinieri su un caso di maltrattamenti e violenza sessuale perpetrati dal 27enne nei confronti della sua compagna italiana trentenne, spesso in presenza del figlio minorenne. La denuncia della donna ha portato alla scoperta di comportamenti sempre più prevaricatori dell’uomo nel corso dell’ultimo anno. Si è appurato che l’uomo abusava di sostanze stupefacenti, anche in presenza del figlio, motivo per cui ha perso il lavoro di corriere nel dicembre 2022, dopo essere risultato positivo al test antidroga. L’uomo spesso perdeva il controllo della rabbia e aggrediva violentemente la convivente, arrivando a colpirla con testate o minacciandola con un coltello nel tentativo di impedirle di lasciare la casa. La donna ha affermato che l’uomo la minacciava anche di privarla del figlio che avevano avuto tre anni fa. Il 27enne è stato rintracciato e gli è stata imposta la misura cautelare che include il divieto di avvicinamento alla donna, il divieto di comunicazione e l’utilizzo di un dispositivo di controllo a distanza.