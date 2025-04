31enne nigeriano arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Borgo Panigale

Sasso Marconi (BO): I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 31enne nigeriano per tentato furto aggravato e danneggiamento. È successo la sera del 7 marzo 2024, nei pressi della stazione ferroviaria, quando il 31enne è stato sorpreso dai Carabinieri mentre stava rovistando nella roulotte di un cittadino, in cui era entrato forzando un finestrino. Sottoposto a una perquisizione, il 31enne è stato trovato in possesso di un telecomando e di un martello frangi vetro, verosimilmente utilizzato per frantumare il finestrino del veicolo ed entrare. I Carabinieri hanno scoperto che a febbraio il 31enne era già stato arrestato per furto aggravato e denunciato due volte in circostanze diverse per lo stesso reato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne, arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo.