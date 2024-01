33ENNE MAURITANO DENUNCIATO AL MATTINO E ARRESTATO LA SERA DAI CARABINIERI DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI BOLOGNA

Il 23 gennaio 2024, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno eseguito una denuncia e un arresto nei confronti di un 33enne mauritano, disoccupato e con precedenti di polizia. L’uomo è stato coinvolto in due episodi, uno avvenuto al mattino presso l’Autostazione Bologna e l’altro alla sera in un bar situato all’interno della Galleria 2 Agosto 1980.

Al mattino, è stato segnalato ai Carabinieri che l’uomo stava causando problemi presso l’Autostazione, rimuovendo il dispositivo di pagamento (POS) della biglietteria. Quando i Carabinieri lo hanno individuato, l’uomo era visibilmente alterato a causa dell’abuso di alcolici e probabilmente anche di sostanze stupefacenti. Invece di spiegare il motivo del suo gesto, ha aggredito i Carabinieri e ha danneggiato lo specchietto retrovisore di un’auto dei militari. È stato necessario l’utilizzo dello spray urticante al peperoncino per calmarlo. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 per sedarlo e trasportarlo in una struttura sanitaria, l’uomo ha mantenuto un comportamento violento. Di conseguenza, i Carabinieri lo hanno denunciato per danneggiamento e resistenza a un pubblico ufficiale. Durante il servizio, uno dei Carabinieri è rimasto ferito e ha ricevuto una prognosi di cinque giorni.

Verso le 22:15, un cliente di un bar situato nella Galleria 2 Agosto 1980 ha richiesto l’intervento dei Carabinieri a causa del comportamento molesto di un individuo che si stava rifiutando di pagare una consumazione e chiedendo altre bevande alcoliche in modo insistente. I Carabinieri si sono resi conto che si trattava dello stesso soggetto denunciato al mattino, il 33enne mauritano. Inizialmente, l’uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, ma poi ha aggredito i militari quando gli è stato chiesto di allontanarsi. Di conseguenza, è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne è stato trattenuto in attesa di essere processato in Tribunale.