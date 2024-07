37ENNE STRANIERO ARRESTATO DAI CARABINIERI PER TENTATA RAPINA IMPROPRIA E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 37enne straniero, senza fissa dimora, noto alle Forze dell’Ordine, per tentata rapina. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono recati presso un negozio Tigotà di Bologna su richiesta dell’addetto alla sicurezza che aveva appena bloccato un 37enne. L’uomo, dopo aver rubato dei prodotti nascondendoli nello zaino e superando le casse senza pagare, una volta scoperto si era poi dato alla fuga malmenando l’operatore. Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato bloccato dalla sicurezza in attesa dell’arrivo dei militari che, una volta giunti, lo hanno sottoposto a controllo rinvenendo anche 38 grammi di metadone. La merce rubata, del valore di 130 euro circa, è stata restituita all’avente diritto mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata dai militari. Il 37enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto presso la camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna