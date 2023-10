“3OLOGIST IN CONCERTO”. AL “C’ENTRO SUPERCINEMA DI SANTARCANGELO” , MARTEDÌ 14 NOVEMBRE, MASTERCLASS E CONCERTO JAZZ CON “3OLOGIST”

IL PROGETTO “3OLOGIST” È FORMATO DA FRANCESCA TANDOI, LEE PEARSON E MARCELLO SUTERA. UNA SERATA IN COLLABORAZIONE CON “RIMINI JAZZ CLUB” E LA CO-ORGANIZZAZIONE “COLLETTIVO FUNK”

A GENNAIO 2024 IN USCITA IL NUOVO ALBUM DEL TRIO, DAL TITOLO “HYPER THREE”

Santarcangelo. “3Ologist” in concerto. Tutto pronto, martedì 14 novembre, per la masterclass “Linguaggio Universale” (dalle 14,30 alle 17,30), e il concerto jazz in scena al “C’entro Supercinema” di Santarcangelo. Sul palco, dalle 21,15, “3Ologist” (Francesca Tandoi, Lee Pearson e Marcello Sutera), in collaborazione con “Rimini Jazz Club”e con la co-organizzazione curata dall’etichetta discografica riminese “Collettivo Funk”.

Rimini Jazz Club promuove da tempo la cultura musicale del jazz, attraverso la direzione artistica nei locali del territorio, collaborazioni con amministrazioni locali per l’organizzazione di festival ed eventi e masterclass di approfondimento con docenti nazionali e internazionali. Rimini Jazz Club fa parte di Italia Jazz Club, l’associazione nazionale che riunisce i più rappresentativi jazz club nazionali.

“3OLOGIST”

La straordinaria pianista Francesca Tandoi, acclamata “rising star” del mondo jazz, si esibirà in concerto con il suo nuovo progetto “Jazz Black” insieme al batterista statunitense Lee Pearson e il bassista romagnolo Marcello Sutera.

Francesca Tandoi è un’autentica virtuosa del pianoforte, dotata di una tecnica impeccabile e di un senso straordinario dello swing. La sua carriera è costellata di successi internazionali, e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dalla critica e dal pubblico in tutto il mondo. Il concerto, caratterizzato da eleganti melodie e arrangiamenti sofisticati, è il risultato di anni di dedizione e talento artistico.

Ha inciso oltre venti album e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Scott Hamilton, Philip Harper, Joe Cohn e molti altri. Non solo una pianista straordinaria, ma anche una vocalist raffinata, il cui talento si fonde armoniosamente con le note del pianoforte.

Il progetto “3Ologist” vede la partecipazione straordinaria del batterista Lee Pearson già in tour Chriss Botti, Sting e il bassista Marcello Sutera che vanta collaborazioni internazionali come Dennis Chambers e Peter Erskine. La loro sinergia sul palco promette di incantare gli spettatori con una performance di assoluto livello.

Inoltre, sono quasi ultimate le registrazioni del nuovo album in uscita a Gennaio 2024 dal titolo “Hyper Three”, che vede la raccolta di brani e originali e cover rivisitate, naturalmente, in chiave 3Ologist.

L’appuntamento con il progetto “3Ologist” è un’opportunità unica per immergersi in un universo musicale avvolgente e coinvolgente e questo concerto in particolare proporrà anche alcune anticipazioni sul disco in uscita.

FEAT. ROSSELLA CAPPADONE

Sarà l’occasione anche per una Feat. d’eccezione della cantante riminese Rossella Cappadone. Cantante e chitarrista di grande talento, diplomata al “Conservatorio Rossini” di Pesaro, si è poi dedicata agli studi di canto jazz al “Conservatorio G.B. Martini” di Bologna. Nel corso della sua carriera ha collezionato diversi premi e prestigiosi riconoscimenti. Ha pubblicato, tra le altre cose, gli album “Dualidad” e “Jazz It Jazz” e alcuni singoli di successo come “Meravigliosa sei”, “Samsara” (arrangiati da Massimiliano Rocchetta e Fabio Nobile), oltre a “Noi è una bugia”, realizzati in collaborazione con “Collettivo Funk” di Marcello Sutera.

MASTERCLASS: “LINGUAGGIO UNIVERSALE”

Temi che verranno affrontati:

— Approccio alla triade con diverse tecniche (cromatico, circondamenti, libero);

— Le scale bebop (maggiore e minore) e la loro armonizzazione;

— Approccio tecnico e mentale in un tour internazionale;

— Basso e Batteria, creare un groove efficace

— La musica di insieme;

— L’analisi di brani ternari

Master + concerto 35 euro; Solo concerto 15 euro in prevendita; 18 Euro indoor

Per ulteriori info: [email protected]; [email protected]