41^ Torneo Pecci, a Bellaria Igea Marina torna il grande calcio giovanile; dal Milan al Perugia, ecco le novità

E’ stato fucina e vetrina per alcuni dei più grandi talenti espressi dal calcio italiano: torna la prossima settimana a Bellaria Igea Marina, dal 27 marzo al 1^ aprile, il Torneo giovanile intitolato a Daniele Pecci, che taglia le 41 candeline con una serie di novità e graditi ritorni. Come avviene da tredici edizioni, la manifestazione sarà accoppiata al Memorial dedicato al compianto Ferruccio Giovanardi, che premierà il miglior giocatore del torneo.

Promosso da Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu, il torneo è organizzato dalla locale Apd Bellaria Igea Marina 1956 e vedrà quest’anno sfidarsi rappresentative di ragazzi classe 2010. Come nella migliore tradizione della manifestazione, il Pecci andrà a impreziosire le festività pasquali, rappresentando anche un significativo volano in ottica turistica e di indotto. “Delle sedici squadre partecipanti, sei sono le compagini che saranno alloggiate per cinque giorni. E’ positivo che siano presenti a Bellaria Igea Marina sin da subito e non solo nel weekend, portando almeno 3.000 presenze in città e positive ricadute anche per commercio, ristorazione e pubblici esercizi“, spiega il dirigente e responsabile della manifestazione Valter Vincenzi.

Sotto il profilo tecnico, la grande novità dell’edizione 2024 è ritorno, dopo alcuni anni, del Milan, squadra che per altro in passato ha sempre ben figurato al Pecci. “La richiesta di partecipazione della società milanese“, sottolinea Vincenzi, “è arrivata last minute ed abbiamo fatto di tutto per trovare la quadra sotto il profilo economico ed organizzativo, grazie alla disponibilità di Amministrazione e Fondazione Verdeblu, e riuscire ad averli a Bellaria Igea Marina.” Altra piacevole novità, la presenza del Perugia, mentre ragioni burocratiche hanno purtroppo impedito all’ultimo a una rappresentativa marocchina di prendere parte al torneo, vedendovi subentrare l’Academy San Marino.

Come detto, sono sedici le squadre che si sfideranno, divise in quattro gironi: nel primo Atalanta, Parma, Rappresentativa federale provinciale di Rimini e Vis Pesaro; nel secondo Torino, Imolese, Milan e Ravenna; nel terzo Monza, Rimini Calcio, Cesena e Perugia; nel quarto Sassuolo, Bellaria Igea Marina 1956, Forlì e Academy San Marino. Fischio di inizio mercoledì 27 marzo, quando alle 15.00 si sfideranno Ravenna e Imolese allo stadio Nanni e Vis Pesaro e Rappresentativa Rimini allo stadio La Valletta. Si giocherà poi tutti i gironi fino a lunedì 1^ aprile, quando alle ore 10.00 lo stadio Nanni ospiterà la finale; nella giornata di Pasqua (domenica 31 marzo) alle ore 12.00 sempre al Nanni sarà celebrata le Santa Messa alla presenza delle squadre partecipanti.

Si ricorda infine che gli organizzatori hanno programmato per sabato 23 marzo, alle ore 18.00 presso il Bar Circolo ASD (Parrocchia Santa Margherita di Bellaria Monte) una presentazione pubblica della manifestazione: per illustrarne i dettagli e condividere con la cittadinanza un piccolo brindisi a pochi giorni dal via al torneo.