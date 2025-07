41° VERUCCHIO FESTIVAL. Lunedì 21 luglio alle ore 21 il Concerto di Agnese Contadini e dell’Orchestra Camerata del Titano su musiche di compositori americani del XX e XXI secolo

Per il 41° Verucchio festival, lunedì 21 luglio alle ore 21 si svolgerà il Concerto di Agnese Contadini e dell’Orchestra Camerata del Titano su musiche di compositori americani del XX e XXI secolo.

Il Concerto America’s New Music prevede musiche di Henry Cowell, Samuel Barber, Philip Glass, George Gershwin, Mario Castelnuovo-Tedesco.

Accompagnata dall’Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal M° Augusto Ciavatta, protagonista sarà la giovane arpista Agnese Contadini, già vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, le cui doti tecniche ed espressive sono già state segnalate dalla critica internazionale.

23 luglio ore 21:00 – Salone Malatesta Rocca Malatestiana (ingresso gratuito).

Concerto del Fisarmonicista di fama internazionale Sergio Scappini.

P.zza Battaglini – Sagrato della Collegiata dei SS. Martino e Francesco

Venerdì 25 luglio

ore 21:00

The Original Blues Brothers Band ®

La musica è sempre stata la chiave di tutto. Jake ed Elwood potevano essere i frontman indiscussi dello spettacolo, per sottolineare l’intensità di questo genere senza tempo hanno però riunito la formazione più feroce tosta di blues mai assemblata fino ad ora.

Dalla sua riorganizzazione nel 1988, la “Original” Blues Brothers Band si è esibita trionfalmente in locali internazionali grandi e piccoli, suonando come headliner nella maggior parte dei festival jazz e blues in tutta Europa.

Sabato 26 luglio

ore 21:00

Eugenio in via di Gioia – “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”

Dopo la conclusione del tour nei club, prosegue il viaggio live in cui gli Eugenio in Via Di Gioia con “L’amore è tutto – Summer Tour 2025” dando vita alle canzoni del nuovo disco “L’amore è tutto” e ripercorrendo i brani più amati del loro repertorio.

Un nuovo viaggio pieno di energia contagiosa, una festa collettiva fatta di leggerezza, spensieratezza ma anche di riflessione e partecipazione che rispecchia la voglia degli Eugeni di suonare, raccontarsi, abbracciare il pubblico e farlo ballare.

