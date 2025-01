47ENNE STRANIERO ARRESTATO DAI CARABINIERI A SEGUITO DI UN CONTROLLO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SEQUESTRATO OLTRE 1,3 KG DI COCAINA, 36.000 EURO IN DENARO CONTANTE, MONILI E MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 47enne originario del Marocco, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale effettuato nel quartiere Navile. Verso le ore 13, l’attenzione di una pattuglia del Radiomobile di Bologna è stata attirata da un’utilitaria con al volante un uomo dall’atteggiamento sospetto. Al momento del controllo, il 47enne si è mostrato subito nervoso e ingiustificatamente preoccupato, tanto da far insospettire i Carabinieri che lo hanno perquisito; occultata all’interno di un vano portaoggetti, i militari hanno rinvenuto circa 110 grammi di sostanza stupefacenti del tipo cocaina. A seguito di successive perquisizioni estese all’interno di due distinte abitazioni, entrambe situate in città e nella disponibilità dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultata dentro una cassaforte e una macchina utilizzata per il ghiaccio, più di 1,2 Kg di cocaina; nelle restanti zone degli appartamenti, invece, i militari hanno recuperato alcuni documenti di identità, tessere sanitarie e carte di pagamento bancarie intestate a terze persone e alcuni bilancini di precisione elettronici ancora sporchi della medesima sostanza stupefacente. Oltre alla droga i Carabinieri hanno recuperato anche un’ingente quantità di denaro contante pari a 36.000 circa, suddivisa in banconote di vario taglio e vari monili in oro. Tutto il materiale rinvenuto, la sostanza stupefacente e quella da taglio, il denaro ed il materiale utilizzato per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro. L’uomo, dopo le procedure di identificazione e di rito, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.