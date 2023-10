520 GRAMMI DI MARIJUANA SEQUESTRATI DAI CARABINIERI. DENUNCIATO UN 66ENNE ITALIANO

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Fontanelice (BO) hanno denunciato un 66enne italiano, incensurato, per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. La denuncia è scaturita nel corso di un’attività antidroga che i Carabinieri stavano facendo nella Valle del Santerno, in Provincia di Bologna. Alla vista dei Carabinieri che si sono presentati alla porta, ritenendo che all’interno dell’abitazione fosse occultata della sostanza stupefacente, il 66enne ha ammesso le proprie responsabilità, mostrando la sostanza del tipo marijuana che deteneva in casa. L’uomo si è giustificato dicendo che la sostanza sequestrata dai Carabinieri, del peso di circa 520 grammi, era per “uso personale”.