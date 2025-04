59enne arrestato dai carabinieri dopo aver tentato un furto all’interno di un’abitazione

San Lazzaro di Savena (BO). I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 56 italiano, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di tentato furto aggravato in abitazione. L’attività che ha portato all’arresto è successa a Rastignano, frazione di Pianoro (BO), all’interno dell’abitazione di una 59enne. La donna ha telefonato al 112 dopo aver notato un uomo che ha scavalcato la recinzione perimetrale della sua abitazione, facendo azionare l’allarme sonoro antiintrusione. I militari della pattuglia del Radiomobile di San Lazzaro di Savena, appresa la notizia, hanno celermente raggiunto l’abitazione segnalata, riuscendo ad individuare e bloccare il 59enne, il quale si stava frettolosamente dileguando nella parte retrostante dell’abitazione. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di foto segnalamento e di rito e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato. Al termine della celebrazione del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il 56enne sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Molinella.