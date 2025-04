75.688 SPETTATORI ALL’EMILIA-ROMAGNA ROUND DEL WORLDSBK APPLAUDONO TOPRAK RAZGATLIOGLU, VINCITORE DI TUTTE LE PROVE

Misano World Circuit, 16 giugno 2024 – 75.688 spettatori ai piedi di Toprak Razgatlioglu nel weekend dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK. Un pubblico in aumento del 7% sullo scorso anno che certifica il successo dell’evento protagonista nella Motor Valley e rende onore al valore di un campione straordinario. Nel dettaglio: 14.510 venerdì, 26.066 sabato e 35.112 domenica.

L’evento di Dorna Sport conferma quindi il suo appeal sportivo, amplificato dalla possibilità di vivere il paddock a stretto contatto coi campioni protagonisti in pista.

Il numero record di spettatori premia anche la formula delle gare che garantisce al sabato e domenica spettacolo in pista. Negli ultimi dieci anni a MWC il numero di spettatori è cresciuto del 20% grazie anche ai contenuti che si sono aggiunti in questi anni all’interno dell’impianto, come la MWC Square e le sue proposte commerciali.

Nel weekend c’è stato anche lo storico debutto all’Emilia-Romagna Round del FIM Women’s Racing Circuit World Championship, nuova competizione dedicate alle pilote di tutto il mondo e che promette di ritagliarsi un ruolo primario nel panorama del motorsport.

LE GARE IN PISTA

In mattinata la Superpole Race WorldSBK ha visto prevalere Toprak Razgatlioglu (Rokit BMW Motorrad WorldSBK Team) in gran forma a Misano World Circuit con la sua BMW. Alle sue spalle Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) che ha cercato fino alla fine di contrastare il campione turco. Terzo posto per Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Altri italiani in top ten: quarto Locatelli, quinto Iannone, sesto Bassani e nono Petrucci.

Maria Herrera ha raddoppiato il successo in gara 2 del WorldWCR, il FIM Women’s Racing Circuit World Championship che s’è avviato all’Emilia-Romagna Round. Seconda posizione, dopo un duello risolto all’ultima curva, per Sara Sanchez. Terzo posto per Hana Carrasco. Quinto posto per l’italiana Roberta Ponziani.

L’indonesiano Aldi Satya Mahendra ha vinto gara 2 della Supersport 300 al termine di una gara spettacolare e combattuta da un gruppo sempre compatto. Seconda piazza per l’olandese Jeffrey Buis e terza per lo spagnolo Inigo Iglesias.

In Gara 2 del WorldSBK si ripete il protagonismo di Toprak Razgatlioglu che parte un po’ in ritardo e poi rimonta, fino a condurre in porto la terza vittoria nel weekend dell’Emilia-Romagna Round. Secondo posto per l’ottimo Niccolò Bulega a podio due volte nel weekend. Terzo posto per Alvaro Bautista, protagonista di una bella rimonta. Gli italiani nella top ten: Locatelli quinto, Petrucci sesto e Bassani settimo.

Bis dello spagnolo Adrian Huertas che vince anche gara 2 del WSSP, davanti all’italiano Yari Montella. Terzo posto per il francese Valentine Debise.

WORLDSBK A MISANO WORLD CIRCUIT PER ALTRI 5 ANNI

In mattinata WorldSBK e MWC hanno annunciato il prolungamento della partnership per garantire il Round dell’Emilia-Romagna nella iconica Motor Valley fino al 2029.

Il Round dell’Emilia-Romagna continuerà quindi a entusiasmare i fans al Misano World Circuit per altri cinque anni, grazie al nuovo accordo firmato con Santa Monica SpA che consolida il prestigioso ruolo di Misano, dove si corre dal 1991, nella storia del WorldSBK. L’annuncio è stato reso pubblico in tutto il mondo da una sovrimpressione sulle immagini televisive alla partenza di gara 2.

L’INNO D’ITALIA SUONATO DALLA BANDA GIOVANILE CITTÀ DI RIMINI

Prima dell’inizio di Gara2 del WorldSBK la Banda giovanile Città di Rimini, diretta dal maestro Andra Brugnettini, ha eseguito l’inno d’Italia sulla griglia di partenza. La Banda è attiva dal 2012 epresenta una formazione variabile dai 25 ai 35 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni che frequentano o hanno frequentato la Scuola di Musica per Banda.

L’OMAGGIO DI DORNAWSBK ALLE PERSONE COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

C’erano l’esercito dei marshall, i dipendenti degli uffici di Misano World Circuit e il personale di sala stampa ieri pomeriggio, al termine della giornata di gara, allo speciale momento che DornaWSBK ha voluto dedicare a tutti coloro che lavorano all’organizzazione dell’evento. Di fronte al pubblico del Paddock Show Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK, ha ringraziato tutti per il fondamentale lavoro svolto.

IL RITIRO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI DA DESTINARE ALLE COMUNITÀ LOCALI

Anche quest’anno, nell’ambito della Food Collection del progetto Misano Green Circuit, le eccedenze alimentari sono state ritirate per essere destinate, sottoforma di pasti, alle comunità locali. L’iniziativa viene svolta in accordo con DornaWSBK e Summertrade, la società partner di MWC per i servizi di catering, e in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, che si occupa della distribuzione.

NEL WEEKEND DEL WORLDSBK ANCHE L’ESORDIO DI MACRON ALLA PADEL ARENA

Le sfide di padel tra i piloti del WorldSBK, che hanno caratterizzato il media event 2024, hanno segnato anche il via della collaborazione con Macron Padel. Il brand bolognese leader nell’abbigliamento sportivo è nuovo partner tecnico della Padel Arena recentemente realizzata all’interno di Misano World Circuit. Oltre a brandizzare il campo e le aree attigue, Macron fornisce racchette, abbigliamento e mette a disposizione un’esclusiva area shop.

Alla MWC Padel Arena è possibile trovare la nuova collezione Macron Padel studiata e realizzata per tutti gli appassionati e praticanti e in grado di intercettare e soddisfare le richieste di un sempre più esigente pubblico maschile e femminile.

