82.024 SPETTATORI NEL WEEKEND DEL GRAN PREMIO PRAMAC DELL’EMILIA-ROMAGNA

ENEA BASTIANINI VINCE IL GRAN PREMIO DI CASA IN MOTOGP. VITTORIE DI VIETTI IN MOTO2 E ALONSO IN MOTO3

Misano World Circuit, 22 settembre 2024 – Il Gran Premio Pramac dell’Emilia-Romagna chiude con 82.024 spettatori nei tre giorni a Misano World Circuit. I parziali sono: 8.864 venerdì, 25.854 sabato e 45.467 domenica. Un risultato che soddisfa pienamente gli organizzatori e che segue quello eccezionale raggiunto nella Motor Valley due settimane fa: quasi 250mila gli appassionati in circuito in questo settembre indimenticabile.

Ad assistere alla giornata anche il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che in mattinata ha fatto vista al Centro Tecnico Federale della FMI che ha sede a Misano World Circuit intrattenendosi con il presidente Giovanni Copioli e poi ha seguito la gara dalla Terrazza Motor Valley.

TRE GARE ENTUSIASMANTI

In MotoGP trionfo del riminese Enea Bastianini, al termine di un duello emozionante con Jorge Martin. Marc Marquez sul terzo gradino. Centesima vittoria di Ducati in MotoGP.

Al quarto posto Marco Bezzecchi, insieme a Bastianini esponente della Riders’ Land, la terra dei piloti della Motor Valley, della quale è protagonista anche il Team Gresini, a podio con Marc Marquez.

Un altro italiano in cima al podio in Moto2, con Celestino Vietti che preceduto per pochi millesimi Aron Canet, terzo posto per Tony Arbolino. In Moto3 continua il dominio di David Alonso che ha vinto davanti a Piqueras e Veijer.

TRE GIORNATE MEMORABILI ANCHE NEL RICORDO DI LUCA SALVADORI E LA SOLIDARIETA’ CON I ROMAGNOLI COINVOLTI DAL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI

Nelle giornate, insieme all’entusiasmo per lo spettacolo dell’evento, anche il dolore per la recente scomparsa del pilota Luca Salvadori e per le popolazioni romagnole colpite dal maltempo. Solidarietà e incoraggiamento da tutto il motorsport sono stati espressi all’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, presente oggi in circuito.

DICHIARAZIONI

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani: “Il motociclismo è uno sport incredibilmente affascinante e non posso che essere orgoglioso di vedere piloti e Case italiane al vertice di questa disciplina. Presenziare al Misano World Circuit Marco Simoncelli mi ha permesso, ancora una volta, di verificare l’impegno e la passione dei quali la Federazione Motociclistica Italiana, il suo Presidente Giovanni Copioli e tutti gli addetti ai lavori si fanno promotori per diffondere i valori dell’italianità e i più sani principi dello sport, con uno sguardo particolare ai giovani e alla loro crescita umana e professionale”.

Andrea Corsini, Assessore al Turismo della Regione Emilia – Romagna: “Non possiamo che essere soddisfatti di aver ospitato, dopo sole due settimane, il secondo Gran Premio qui a Misano, peraltro intitolato all’Emilia – Romagna. È un momento difficile per la nostra Regione: l’alluvione ci mette nella condizione di dedicare tutti i nostri sforzi al ripristino delle zone alluvionate e di stare vicino alle persone che stanno soffrendo, in primis, ai volontari, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, ai nostri sindaci e a tutti coloro che si stanno prodigando giorno e notte.

La notizia positiva è sicuramente il fatto che non ci siano vittime. Questi grandi eventi danno il segnale di essere una Regione che reagisce e che riesce a fare prontamente quello che serve per dare sostegno alle popolazioni alluvionate e a chi è in grossa difficoltà”.

Andrea Albani, managing director MWC: “Con il Gran Premio dell’Emilia-Romagna abbiamo completato tre settimane intense ed emozionanti con oltre 300mila ospiti in circuito, con le due edizioni della MotoGP e l’Italian Bike Festival.

L’ultima settimana è stata veramente difficile sotto tanti punti di vista. Convivono la soddisfazione per il risultato di pubblico, il dolore per la scomparsa di Luca Salvadori e il pensiero a quella parte di Romagna che è stata colpita duramente dal maltempo. A tutti loro, vicinanza e solidarietà. Siamo un popolo forte e con la dignità che ci contraddistingue ci si rialzerà ancora. Forza Misano e forza Romagna”.

THOMAS CECCON HA SVENTOLATO LA BANDIERA A SCACCHI

NUMEROSI VIP NEL PADDOCK

Numerosi, anche oggi, i volti noti che non sono passati inosservati nel paddock. Dalle Olimpiadi di Parigi, dopo Elia Vivani, oggi è stato l’oro dei 100 metri dorso Thomas Ceccon a sventolare la bandiera a scacchi al termine della gara della MotoGp. Oltre a lui, presente il pugile spagnolo medaglia di bronzo Emmanuel Reyes Pla.

Dai campioni olimpici ad uno delle quattro ruote, con la presenza del campione del mondo Formula 3 Leonardo Fornaroli.

A Misano World Circuit anche lo chef Massimo Bottura e, per il secondo giorno consecutivo, il conduttore Federico Quaranta.

Al Gran Premio dell’Emilia-Romagna anche l’attore e dj Paolo Noise e la “iettatrice” di Avanti un Altro, Giorgia Palma.

INNO DI MAMELI ESEGUITO DAL CORO LIRICO AMINTORE GALLI, ACCOMPAGNATO DAI MUSICANTI DI SAN CRISPINO

L’inno nazionale d’Italia è stato eseguito dal Coro Lirico Amintore Galli di Rimini diretto dal maestro Marcello Mancini accompagnato daiMusicanti di San Crispino. La “Heap Orchestra” è poi salita sul palco al termine delle premiazioni dando il via ad un momento musicale, sulle note di “Romagna Mia”, mentre in pista è partita la tradizionale invasione di palco.

PREMIAZIONI

Moto3: Winning Constructor Jorge Viegas FIM President, 3rd Place Andrea Albani Managing Director Misano World Circuit, 2nd Place Fabrizio Piccioni Mayor of Misano, Winner Jorge Viegas FIM President.

Moto2: Winning Constructor York Ragen Pramac Vice Chairman, 3rd Place Giovanni Copioli FMI President, 2nd Place Giammaria Manghi Head of Political Secretariat of the Presidency of Emilia – Romagna Region , Winner Jorge Viegas FIM President.

MotoGP: Winning Constructor Tina Santoro Pramac Marketing Director, 3rd Place Andrea Corsini Councilor for Tourism of the Emilia-Romagna Region, 2nd Place Jorge Viegas FIM President, Winner Andrea Abodi Minister of Sport – Italian Government.

UN PENSIERO DA MWC PER COMMEMORARE LUCA SALVADORI

Emozionante e partecipato ieri a MWC il ricordo di Luca Salvadori, partecipato da tanti piloti. Il pilota e divulgatore deceduto nei giorni scorsi è stato prima ricordato da Giovanni Copioli, Presidente della FMI, e poi dal silenzio dei partecipanti.

IERI SERA L’INTITOLAZIONE DELLA ROTONDA DEL ‘SIC’ A CORIANO

Svelato il totem di Aldo Drudi dinanzi ai tifosi e ai piloti della Sic58 Squadra Corse. Da oggi il saluto di benvenuto e arrivederci da Coriano è diventato unico ed eccezionale con la nuova rotatoria intitolata a Marco Simoncelli. L’opera è frutto della creatività e ingegno del designer Aldo Drudi. Il totem alto 5 metri è sormontato da un pennone con la bandiera sventolante del Sic, si accende all’imbrunire e irradia luce a basso consumo energetico. La Federazione Motociclistica Italiana ha voluto dedicare all’indimenticato pilota una targa di riconoscimento applicata al basamento della installazione.

RISULTATI

Moto3: 1. David Alonso CFMoto Aspar Team – 2. Angel Piqueras Leopard Racing – 3. Collin Veijer Liqui Moly Husqvarna Intact GP

Moto2: 1. Celestino Vietti Red Bull KTM Ajo – 2. Aron Canet Fantic Racing – 3. Tony Arbolino ELF Marc VDS Racing Team

MotoGP: 1. Enea Bastianini Ducati Lenovo Team – 2. Jorge Martin Prima Pramac Racing – 3. Marc Marquez Gresini Racing MotoGP

Info: www.motogp.com

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione