A 14 anni salva un uomo con il massaggio cardiaco: ‘Ho visto la manovra in Tv’

L’episodio domenica nel Veronese. Guidato al telefono dall’operatore del 118: ‘Ho visto il massaggio cardiaco nella serie Doc’

Quando ha visto quell’uomo steso a terra, ha pensato alla manovra salvavita vista la sera prima nella serie televisiva ‘Doc’, ed è intervenuto.

“Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori – dice lo studente 14enne in un’intervista alla Stampa -.

Meno male, mi viene da dire adesso”.

La prognosi per l’uomo resta riservata “ma, senza il mio intervento, i medici mi hanno detto che sarebbe morto” aggiunge il ragazzo che ripercorre le tappe della vicenda, accaduta domenica nel Veronese. La moglie dell’uomo era terrorizzata, racconta il ragazzo: “Era al telefono con un operatore del 118, allora le ho preso il cellulare dalle mani e ho comunicato la nostra posizione esatta. A quel punto, il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un massaggio cardiaco, e ho risposto di sì”. E, intervistato dal Corriere della Sera, spiega di aver fatto il massaggio cardiaco “per 15 minuti. Non mi sono mai fermato finché non è arrivata l’ambulanza e poi anche l’elisoccorso che lo ha portato in ospedale”.

