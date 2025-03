A 4 anni sparisce nel bosco per un’ora, ritrovato nel Reggiano

Ricerche dei carabinieri con la madre. Ha solo qualche graffio

Momenti di apprensione questa mattina nell’Appennino reggiano dove un bambino di quattro anni ha tenuto col fiato sospeso la madre, dopo essersi allontanato da lei mentre stavano facendo una passeggiata, per rincorrere il proprio cane all’interno di un bosco.

Il bimbo è sparito per circa un’ora, salvo poi essere ritrovato in buone condizioni.

E’ stata proprio la madre a lanciare l’allarme, chiamando i carabinieri poco prima delle 10.30 e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Mentre i vigili del fuoco con elicottero e personale del Soccorso Alpino, insieme ai sanitari, si apprestavano ad intervenire, la madre del bambino e i carabinieri di Ramiseto hanno avviato le ricerche. Dopo una mezz’oretta, il bimbo è stato individuato mentre risaliva da una area boschiva verso la strada. Il bambino scalzo, avendo perso le scarpe nel bosco, e con i piedi bagnati, per aver attraversato un ruscello, è apparso in buone condizioni di salute seppur impaurito e con alcuni leggeri graffi sul volto, probabilmente causato dai rovi.

In attesa dei controlli medici inviati dal 118 (sul posto l’automedica di Castelnovo Monti Croce Verde di Busana) mamma e carabinieri hanno cercato di tranquillizzarlo.

Ansa