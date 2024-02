A BELLARIA, DAL 9 ALL’11 FEBBRAIO”, TORNA LA TRADIZIONALE FIERA DI SANT’APOLLONIA

IDENTITÀ, GASTRONOMIA E TRADIZIONE, MA ANCHE SPORT E CULTURA PER TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA PROMO D E PATROCINATA DAL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Bellaria, 2/11/2024 – Tutto pronto per la “Fiera di Sant’Apollonia”. Torna, dal 9 all’’11 febbraio, la grande celebrazione dell’identità e della tradizione di Bellaria Igea marina, che omaggerà, come ogni anno, la sua Santa Patrona, tra gastronomia tipica, eccellenze locali, intrattenimento, sport e cultura. La manifestazione, che si svolgerà per tutto il mese di febbraio, lungo l’Isola dei Platani, ma anche in tutta l’area che comprende la stazione fino a Piazza Matteotti e nelle vie limitrofe, è organizzata da Promo D e patrocinata dal Comune di Bellaria.

Da sabato 3 a sabato 18 febbraio, in Piazza del Popolo, tutti al “Luna Park di Sant’Apollonia”. Non solo giostre, ma anche tanta musica e dj set e, soprattutto, cultura. Infatti, da domenica 4 febbraio a giovedì 8 febbraio, serate a “tutto film” al “Cinema Teatro Astra”, oltre agli incontri e mostre organizzate dalla Biblioteca A. Panzini, (dal 7 all”11 febbraio ), e dalle associazioni del territorio per tutto il mese.

Naturalmente, da venerdì 9 a domenica 11, a cominciare dalle 10 fino a sera, la “Fiera di Sant’Apollonia” entrerà nel vivo, animando ancora di più l’Isola dei Platani e non solo, con il suo carico di colori e divertimento. In Piazza Don Minzoni, venerdì 9 e domenica 11 febbraio, alle 10, si svolgerà il mercatino dei bambini, invece venerdì 9, dalle 10 alle 20, in piazzetta Fellini (Le Vele), saranno chiamati a raccolta tutti gli sportivi per la “Festa dello Sport, in cui le associazioni sportive del territorio promuoveranno le loro attività.

Sempre in Piazza Don Minzoni, nei tre giorni del weekend, si potrà anche pranzare e cenare grazie allo stand gastronomico dell’Osteria “d’la pulogna”, in cui la Pro Loco di “Bellaria Igea Marina”, l’Associazione “Banca del Tempo” e gli Scout cucineranno tanti gustosi manicaretti per i visitatori. Ai fornelli nella cucina della Banca del Tempo ci sarà Frida Vasini, l’azdora bellariese protagonista insieme ad Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco” ed “È sempre Mezzogiorno”.

Domenica 11, con partenza da Piazza Don Minzoni, alle 9.30, “Camminata di Carnevale” di ben 8 km, mentre dalle 15, avremo la “Tombola Fosforica”, la premiazione del 18° Concorso “Mare Nostrum – Un Mare D’Amare”, e l’esibizione dell’Associazione “Corale Bellaria Igea Marina”. Al cuore non si comanda, e dalle 15.30 alle 17.30, si aprirà anche il laboratorio gratuito per bambini e ragazzi “I Cuori di San Valentino”.

Invece, martedì 13 febbraio, al Palacongressi, alle ore 14.30, andrà in scena il “26°Carnevale di Bellaria Igea Marina”, che il Comune di Bellaria organizza in collaborazione con il Centro Sociale “Alta Marea”.

Le celebrazioni di Sant’Apollonia si uniranno anche ai festeggiamenti di San Valentino, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 febbraio. Per l’occasione, saranno aperti di nuovo tutti gli stand e non mancheranno momenti di intrattenimento rivolti agli innamorati.

Grande attesa anche per la serata di sabato 24 febbraio al Palacongressi, in cui verrà decretato il vincitore del “Premio Panzini” 2024, prestigioso riconoscimento cittadino ufficiale conferito dal Comune di Bellaria Igea Marina. Un evento, questo, che accoglierà al suo interno, un momento dedicato alle celebrazioni del 160^ anniversario della nascita dello stesso Alfredo Panzini.