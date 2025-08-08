A Cattolica la travolgente musica dei “The Bademaister (S)”, stasera in piazza Primo Maggio

Oggi, venerdì 8 agosto alle ore 20.30 piazza Primo Maggio si trasformerà in un vivace palcoscenico all’aperto per ospitare il concerto dei The Bademaister (S), la band romagnola che sta conquistando il pubblico con il suo sound energico e coinvolgente. Il trio, composto da Matteo Cammarata, Andrea Baldinini e Gabriele Quieti, proporrà un repertorio capace di animare la serata con ritmi travolgenti e melodie accattivanti.

La performance sarà arricchita dalla presenza di due ospiti speciali, Zeno e Aj Fulmine, due artisti emergenti noti per le loro sonorità fresche e capaci di catturare l’attenzione degli ascoltatori. La loro partecipazione aggiungerà un tocco di varietà e freschezza alla serata musicale, promettendo un evento imperdibile per gli amanti della buona musica.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì alle 20.30 in piazza Primo Maggio, davanti ai Bagni 42, lato Racket Bar. L’ingresso è libero, per un evento che si annuncia come uno dei momenti clou dell’estate cattolichina.