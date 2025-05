A Cesena la grande atletica giovanile: 400 cadetti da tutta Italia per l’XI Memorial Luigi Pratizzoli

Cesena si prepara ad accogliere l’élite dell’atletica leggera giovanile italiana. Lunedì 2 giugno, oltre 400 giovani talenti della categoria Cadetti (nati nel 2010 e 2011) si sfideranno nella nuovissima pista di atletica dell’Ippodromo, in occasione dell’XI Memorial Luigi Pratizzoli, tra i più importanti appuntamenti nazionali nel calendario FIDAL.

L’evento, organizzato dall’Atletica Endas Cesena con il patrocinio di Comune di Cesena e Regione Emilia-Romagna, rappresenta l’inaugurazione ufficiale a livello nazionale del nuovo impianto sportivo, completato da pochi giorni. Un’occasione che unisce sport, territorio e memoria, celebrando la figura di Luigi Pratizzoli, storico educatore e tecnico che ha dedicato la vita alla formazione dei giovani attraverso l’atletica.

Le regioni in gara

In rappresentanza delle loro selezioni regionali ufficiali FIDAL, scenderanno in pista atleti da 17 regioni italiane: Alto Adige, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Ogni squadra schiererà un solo atleta per disciplina più la staffetta, in un confronto diretto ad altissimo livello che coinvolgerà le principali specialità dell’atletica: velocità, ostacoli, mezzofondo, marcia, lanci e salti.

Il programma della giornata

Ore 8.45 – Ritrovo giurie e atleti

Ore 9.15 – Cerimonia di apertura

Ore 9.45 – Inizio gare

Ore 14.30 – Premiazioni finali e saluti delle squadre

Un trofeo che racconta passione e formazione

Nato per ricordare Luigi Pratizzoli, pioniere dell’attività giovanile e convinto sostenitore dell’importanza educativa dello sport, il Memorial è molto più di una semplice gara: è un simbolo dei valori formativi, del rispetto e della sana competizione.

Dopo dieci edizioni a Parma, quest’anno il trofeo si sposta in Romagna, proprio per permettere i lavori di ristrutturazione nel tradizionale impianto parmense. Un trasferimento temporaneo che diventa una vetrina d’onore per Cesena e per la sua rinnovata infrastruttura sportiva.

Il commento delle istituzioni

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Sindaco Enzo Lattuca, l’Assessore allo Sport Christian Castorri, Barbara Valdifiori e Andrea Ermini, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Atletica Endas Cesena, sottolineando il valore simbolico e sportivo di questo appuntamento: un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e rilancio dell’atletica a livello locale e nazionale.