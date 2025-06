A Forlì domani “The Beatles History”: musica e solidarietà sotto le stelle alla Rocca di Caterina

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà: giovedì 26 giugno alle ore 21.00, la suggestiva Arena Rocca di Caterina ospiterà il concerto-spettacolo “The Beatles History”, ideato dal gruppo musicale The Blackbirds e dall’Associazione Culturale The Soul Brothers Company.

Lo spettacolo ripercorrerà la storia e i brani più iconici dei Beatles, in un’emozionante narrazione musicale arricchita da video, monografie e racconti storici, che ricreeranno l’atmosfera di una delle più grandi rivoluzioni culturali e sonore del Novecento.

Protagonista della serata sarà la band forlivese The Blackbirds, che dal 2013 propone una rilettura personale del repertorio beatlesiano. Dal 2020, il gruppo si è ampliato in The Blackbirds Orchestra, con 13 musicisti tra archi e fiati, capaci di restituire dal vivo la complessità sonora di album come Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road e Revolver.

L’evento avrà finalità benefica: il ricavato sarà devoluto all’Associazione Cure RTD Italia, impegnata nella ricerca sulla Riboflavin Transporter Deficiency (RTD), una malattia neurodegenerativa rara che colpisce le cellule nervose e sensoriali. La ricerca è condotta presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, diretto dal prof. Enrico Bertini.

A Forlì è attivo uno dei nuclei più attivi dell’associazione, nata grazie all’impegno di Chiara Ruscelli, affetta da RTD, e sostenuta dal Rotary Club Forlì Tre Valli.