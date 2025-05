A Forlimpopoli inizia la produzione del docufilm dedicato a Bud Spencer e Terence Hill: un viaggio tra memoria e messaggi sociali

Sono ufficialmente partite le riprese del docufilm “…e continuano a mangiare fagioli”, un omaggio alla celebre coppia del cinema italiano Bud Spencer e Terence Hill, ideato dal regista forlimpopolese Daniel Mercatali. Il progetto, che ha preso avvio grazie a una campagna di crowdfunding, mira non solo a celebrare la carriera dei due attori, ma anche a portare avanti un messaggio di sensibilizzazione contro il bullismo.

Il docufilm trae ispirazione dal libro di Marcello Vicini, “I fagioli comunque… erano uno schifo”, che raccoglie oltre 70 interviste con Bud Spencer, Terence Hill e altri volti noti legati al loro lavoro. Vicini è anche produttore del film, in collaborazione con nomi importanti del panorama cinematografico, tra cui Human Film International, Everglades Film, Nevada Film, Elia Pascoli e Paolo Lustica. Le riprese, avviate a dicembre e in programma per una ripresa a febbraio, si svolgeranno in diverse località europee, tra cui Italia, San Marino, Francia e Spagna, e dovrebbero concludersi in primavera.

Mercatali ha sottolineato l’intento del docufilm di raccontare non solo la carriera artistica della coppia, ma anche il loro lato umano. “Vogliamo mostrare chi erano veramente Bud e Terence”, ha dichiarato. Il regista ha inoltre rivelato che il film presenterà interviste con persone che hanno lavorato con i due attori, esplorando le location iconiche dei loro film.

Il docufilm sarà distribuito da Saturnia Pictures e sarà disponibile in autunno sulle principali piattaforme di streaming, come Prime Video, Chili TV, Google Play e Apple TV. L’uscita è programmata per ottobre, in coincidenza con l’anniversario della prima del secondo film di Trinità, che si tenne a Lugo nel 1971.

Oltre a essere un tributo alla famosa coppia, il progetto ha una forte componente sociale: la campagna di crowdfunding è stata pensata per supportare un’iniziativa anti-bullismo. Mercatali ha affermato che, pur mantenendo un tono ironico e divertente, il docufilm si propone di trasmettere valori positivi, in linea con l’immagine di Bud Spencer e Terence Hill, noti per il loro approccio pacifico e benevolo, nonostante le scazzottate sul grande schermo.

Il main sponsor del film è l’azienda Gaudenzio Melandri Srl di Bagnacavallo, il cui supporto è stato fondamentale per la realizzazione del progetto. Sono previste anteprime in diverse città italiane e ad Amelia, luogo natale di Terence Hill, per omaggiare la loro eredità culturale.