“A maggio non basta un fiore”: scrittrici e scrittori entrano nelle scuole di Cesena

Un fiore non basta. Per coltivare la curiosità, il pensiero critico e l’amore per le parole serve l’incontro, diretto e autentico, con chi le parole le sceglie e le scrive. È questo lo spirito della rassegna “A maggio non basta un fiore”, che porterà nelle scuole di Cesena autrici e autori italiani, con le loro opere, in dialogo con studenti e insegnanti.

La prima edizione del progetto sarà presentata ufficialmente venerdì 23 maggio alle ore 12:00 nella Sala Ex Giunta del Palazzo Comunale, nel corso di una conferenza stampa aperta alla cittadinanza.

All’incontro parteciperanno l’Assessore alla Scuola e ai Servizi dell’infanzia Maria Elena Baredi, l’insegnante della scuola primaria “Pascoli” Raffaella Baldacci e Cristiana Livoni della libreria Giunti al Punto di Cesena. Saranno presenti anche dirigenti scolastici e docenti coinvolti nella rassegna.

Un’iniziativa che intende avvicinare i più giovani al mondo della lettura e della scrittura attraverso un’esperienza viva, lontana dai banchi ma pienamente immersa nel senso profondo dell’educazione: incontrare l’altro, ascoltarne la voce, porsi domande.