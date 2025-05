A MISANO ADRIATICO SI RINNOVA LA TRADIZIONE DEL TUFFO DELLA BEFANA

Misano Adriatico, 6 gennaio 2023 – Circa una quarantina i temerari che questa mattina hanno sfidato il maltempo per concedersi il tradizionale Tuffo della Befana nelle acque antistanti Piazzale Roma. Tra questi anche il sindaco Fabrizio Piccioni, che non ha voluto mancare all’appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari di Protezione Civile Misano 2030 e le cooperative e i consorzi degli operatori della spiaggia.

Dopo il bagno in mare, il ristoro per tutti a base di panettone, dolci e bevande.

L’Epifania a Misano Adriatico proseguirà nel pomeriggio con la Festa della Befana in Piazza della Repubblica. Alle 15:00, come tradizione, ci sarà la consegna della calza a tutti i bambini di Misano, fino ai 10 anni di età (in caso di maltempo la consegna sarà fatta al Cinema Teatro Astra). A seguire ci sarà intrattenimento per piccoli e grandi con l’esibizione di artisti di strada e sarà offerto un assaggio di panettone a cura dell’Avis di Misano.

Ci sarà anche un mercatino di artigianato artistico e si potrà pattinare sulla grande pista in ghiaccio “Misano Ice” allestita in Piazza Repubblica, attiva fino a domani.

Foto Marzio Bondi

