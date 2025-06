A Montefiore Conca torna il laboratorio di ceramica per bambini

Anche per quest’anno, Montefiore Conca rinnova il suo impegno verso l’educazione artistica dei più piccoli con il ritorno del Laboratorio di Ceramica dedicato ai bambini residenti nel Comune. L’iniziativa si svolgerà presso il laboratorio in piazzetta Palmerini.

Il laboratorio si articola in 8 lezioni, durante le quali i partecipanti potranno immergersi nel mondo affascinante della lavorazione della ceramica: dalla progettazione alla realizzazione in argilla, passando per la creazione dello stampo, la rifinitura, la cottura e la colorazione, fino ad arrivare al prodotto finito. Un percorso educativo che stimola manualità, fantasia e senso estetico.

È previsto un piccolo contributo spese di 2,50 euro a lezione, per un totale complessivo di 20 euro.

Per incontrare le famiglie, illustrare le attività e definire insieme i giorni e gli orari più comodi, è stato organizzato un Open Day giovedì 5 giugno alle ore 15.00, sempre presso il laboratorio in piazzetta Palmerini.

Un’occasione preziosa per conoscere il laboratorio, incontrare gli organizzatori e far avvicinare i bambini all’arte ceramica in un ambiente accogliente e stimolante.

Comunicato stampa