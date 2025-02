A Morciano di Romagna torna domenica 23 febbraio torna il Carnevale organizzato dall’Azione Cattolica: carri, musica, intrattenimento e tanto divertimento

Domenica 23 febbraio a Morciano di Romagna torna l’immancabile appuntamento in piazza Risorgimento con il Carnevale, organizzato dall’Azione Cattolica in collaborazione con il Comune. In programma una sfilata di carri, organizzati da numerosi morcianesi, che giungeranno in piazza passando da via Roma. Il pomeriggio di musica e divertimento verrà animato direttamente dal mega palco presente in piazza. Giochi, trucca bimbi, gonfiabili e cibo da gustare per una calda merenda attenderanno tutte le famiglie che con i propri figli vorranno trascorrere qualche ora di festa e relax durante l’ultima domenica di febbraio. L’evento inizierà alle ore 14:30 e prevederà un ingresso gratuito.

Comunicato stampa