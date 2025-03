A passeggio con i Custodi dell’Arte: due itinerari alla scoperta di luoghi e storie di Cesenatico 

Il progetto curato dal Settore Cultura e Turismo di Formula Servizi si inserisce all’interno del finanziamento del Bando Borghi ottenuto dal Comune di Cesenatico

Cesenatico, 13 dicembre 2024_Domenica 22 dicembre sette Custodi dell’Arte racconteranno dal vivo la loro Cesenatico ai partecipanti alle due visite guidate in programma alle ore 10 e alle ore 11 organizzate da Formula Servizi e dal Comune di Cesenatico. I due itinerari della durata di un’ora circa ciascuno, prevedono soste differenti.



Il primo percorso in partenza alle ore 10 sarà il seguente:

Piazza Pisacane e la statua di Garibaldi con Graziella Nasolini

Teatro Comunale con Aldo Sami

Via Squero con Paolo Polini.

Il secondo percorso in partenza alle ore 11 sarà invece così strutturato:

Galleria Comunale d’Arte Leonardo Da Vinci con Sergio Castagnoli

Biblioteca Comunale con Giuditta Matteucci

Pescheria con Giorgio Grassi

La panchina davanti alla Pescheria con Alessandra Senni.



La partecipazione è libera previa prenotazione all’Ufficio Turistico di Viale Roma ed è possibile prenotarsi per entrambi i percorsi. I punti di ritrovo sono alle ore 10 in Piazza Pisacane sotto la statua di Garibaldi e alle ore 11 davanti alla Galleria Comunale d’Arte Leonardo da Vinci. In caso di maltempo le visite guidate saranno rimandate in data da definire.





Cos’è Custodi dell’Arte

Custodi dell’Arte è un progetto di Formula Servizi inaugurato ad agosto del 2022 ed è un percorso turistico che si sviluppa all’interno della città, che si riconosce attraverso delle targhe posizionate in alcuni luoghi da cui partono delle narrazioni audio inquadrando con uno smartphone il QRcode presente su ciascuna targa.



L’itinerario è formato da 21 tappe all’interno di Cesenatico in cui 21 cittadini ci prendono per mano e ci raccontano con la loro voce, storie, emozioni, ricordi, esperienze di vita intrecciandoli con il patrimonio materiale e immateriale della città.

Custodi dell’Arte è un nuovo approccio turistico-culturale, emozionale ed esperienziale, un progetto inclusivo e partecipativo che coinvolge direttamente i cittadini nella promo valorizzazione di un territorio, creando una vera e propria rete di comunità. Custodi dell’Arte è un percorso turistico a disposizione di tutti gratuitamente e può essere fruito singolarmente o in gruppo in qualsiasi momento della giornata, anche di notte e in piena autonomia. È un percorso accessibile a persone con disabilità, pensato a misura d’uomo e per tutte le età, ecologico e slow perché può essere fatto a piedi o in bicicletta. Nei principali punti turistici e culturali della città si può richiedere la mappa cartacea che è scaricabile anche sul sito www.custodidellarte.it