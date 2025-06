A Pietracuta di San Leo (RN), “Uno Smash per la Vita”, a favore della donazione di organi

Sabato 28 giugno 2025 il Tennis Club Valmarecchia ospiterà la terza edizione del Torneo di Padel Solidale “Uno Smash per la Vita”, valido come secondo Trofeo Memorial “Giada Penserini”. L’evento è promosso da A.I.D.O. Regionale Emilia-Romagna OdV e Tennis Club Valmarecchia, in collaborazione con AOVAM, Avis, Croce Verde Novafeltria e da ANED.

L’evento è patrocinato da: Centro Riferimento Trapianti, Unione dei Comuni della Valmarecchia, Comune di San Leo, Coni, CIP e FITP Emilia-Romagna.

La manifestazione unisce sport e valori civici, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del dono a scopo sanitario, promuovendo stili di vita sani e consapevoli.

La giornata sarà dedicata a Giada Penserini, la giovane sammarinese prematuramente scomparsa, donatrice multiorgano e di vita: a Lei sara’ intitolato il torneo.

Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti alle ore 15:30, seguito alle 16:00 dall’inizio delle gare di padel, in formula 2 contro 2, e di tennis singolare. Alle ore 17:00 prenderà il via una suggestiva camminata verso il celebre Castello di Azzurrina a Montebello, organizzata da Avis Novafeltria e aperta a tutti.

La giornata si concluderà con premiazioni, testimonianze e saluti istituzionali alle 19:00 circa, seguiti da una cena solidale programmata per le ore 20:00.

“Uno Smash per la Vita” si conferma come appuntamento annuale imperdibile: una bellissima unione tra sport, condivisione, impegno sociale e riflessione.

Il dono è vita.